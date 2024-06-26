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中國名校生念研究所比例上升 北大近8成

中央社／ 台北26日電

近年中國前幾志願的大學畢業生選擇繼續就讀研究所的比例提高，統計的11所重點大學中，畢業生升學率超過7成，北大、北京清華更接近8成。近6年來，中國研究生數量成長超過6成，招生規模持續增長。

中國媒體第一財經25日報導，根據中國各大學發布的「2022至2023學年本科教學質量報告」以及畢業生相關數據，統計各校2023年應屆大學畢業生升學率情況，發現其中至少有11所大學畢業生升學率達到7成以上。

這11所大學包括北京清華大學、北京大學、中國科學院大學、復旦大學、上海交通大學、中國科技大學、西北工業大學、北京航空航天大學，上海科技大學、南方科技大學、電子科技大學。部分名校因未發布最新升學數據因此沒有納入統計。

報導指出，北京清華大學2023屆畢業生中，大學畢業生選擇繼續升學的比例為80.8%。北京大學2023應屆大學畢業生升學2987人，占比78.07%。

在11個學校當中，大學畢業生升學率最高的是中國科學院大學，升學率90.1%。不過11所學校2023屆畢業生規模均少於5000人，相對之下，單屆畢業生達萬人以上的名校，升學率會低一點。

除了這11所大學之外，報導另外統計30所「985大學」，有25所畢業生升學率也超過50%，其中15所超過60%。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，重點大學本身碩士博士名額較多，透過推薦管道直接升學的名額占比較高，同時重點大學學生在考研究所中競爭力也較強，因此名校大學畢業生讀研究所的比例呈上升趨勢。

報導指出，近年中國研究生招生規模持續擴大。根據中國教育部公布的數據，2023年共招收研究生130.17萬人，比上一年增長4.76%。其中，博士生占15.33萬人，比上一年增長10.29%；碩士生114.84萬人，比上一年增長4.07%。

報導還發現，6年來，中國研究生數量成長超過6成，達61.5%，其中，博士生招生6年增長82.7%，碩士生招生增長59%，招生規模持續增長。

從近年研究生擴招領域也可看出中國所需人才的趨勢，醫學、部分工學專業等科系擴招較多，2023年，理工農醫類的碩士招生規模占比60%，博士招生規模占比超過80%。另外一些實力強勁的理工科名校，畢業生升學率也比較高。

北京大學 升學

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