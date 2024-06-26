陸「嫦娥六號」 帶回月背樣本

大陸月球科研計畫向前一步，所研製的「嫦娥六號」探測器已於本月初先後完成月球背面軟著陸、採樣、起飛、月球軌道交會對接及樣品轉移等工作，昨降落於內蒙古，這也是世界首次成功自月球背面採集到樣本並返回地球。

據大陸國家航天局消息，昨下午嫦娥六號返回器準確著陸於內蒙古四子王旗預定區域，實現世界首次月球背面採樣返回。此前，嫦娥六號探測器於五月三日在大陸文昌航天發射場發射升空，進入環月軌道飛行後，於六月二日著陸在月球背面「南極–艾特肯盆地」預選區域並開展採樣工作。

隨後於六月四日上升器點火起飛、進入高度二一○公里環月軌道，六日完成與軌道器和返回器組合體之間的交會對接及樣品轉移，軌道器和返回器組合體經歷十三天環月等待，並在完成兩次月地轉移入射、依次軌道修正後，返回器於廿五日與軌道器分離並攜帶月背樣品重返地球。

大陸已於二○二○年底發射嫦娥五號，攜回一七三一克月球樣品，並將發現的新礦物命名為「嫦娥石」。大陸官方目前已向境內數百個研究團隊發放八十五克的樣品，也作為國禮贈送給俄國與法國，此外包含與美國太空總署合作的多位學者也已遞件申請使用。大陸探月工程總設計師吳偉仁先前表示，嫦娥六號採集的樣品，爭取實現兩千克的目標。

大陸將於二○二六年前後發射嫦娥七號，屆時將勘察月球南極月表環境、月壤水冰等，開展月球形貌、構造的高精度探測與研究，並於二○二八年發射嫦娥八號，組建國際月球科研站。