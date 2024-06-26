「德陽造」助力印尼最大水利工程
近日，印尼佳蒂格德水電站正式投入商業運行。這是大陸和印尼基礎設施建設合作的標竿工程，也是印尼已建成的最大水利工程。總部位於四川德陽的東方電機，為該水電站提供核心設備。
佳蒂格德水電站位於印尼爪哇省雙木丹市，技術、資金、設備、方案均來自大陸。該電站總裝機容量112兆瓦，東方電機為其提供2台單機容量56兆瓦的水輪發電機組。佳蒂格德水電站建成投產後，年均可發電4.5億度，可保證下游750平方公里地區能抵禦百年一遇的洪水，10.9萬公頃灌區可獲得穩定的灌溉水源，惠及480萬印尼人民，為當地經濟社會發展和百姓生活水準提升作出重要貢獻。
佳蒂格德水電站項目自上世紀六、七十年代啟動，歷經多家公司設計，均未能落實。50多年後，這座印尼民眾翹首以盼半個多世紀的「民族工程」終於成為現實。
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