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沒有地震也在搖？ 廣東佛山萬科金融中心大樓出現晃動

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廣東省佛山市萬科金融中心出現晃動，不少工作人員以為是「地震」而疏散到樓下。圖取自南方都市報
廣東省佛山市萬科金融中心出現晃動，不少工作人員以為是「地震」而疏散到樓下。圖取自南方都市報

廣東省佛山市多位市民24日反應萬科金融中心大樓出現晃動，「像在坐船一樣」，不少工作人員以為是「地震」而疏散到樓下。不過地震局相關工作人員表示，佛山及周邊地區在當日15時30分左右並沒有地震發生。佛山市禪城區住房城鄉建設和水務局網站25日發布情況通報，區相關職能部門當即組織專家到現場進行查勘。

當地官方部門指出，經專家初步排查，未發現大樓主體結構受損以及周邊場地開裂、幕牆板塊脫落情況。

24日15時許，廣東佛山市萬科金融中心A座出現輕微晃動，樓內部分人員下樓疏散。南都報導，該棟大樓在24日15時40分左右周圍聚集了百餘名群眾，這些群眾都是因為被通知、或跟隨他人疏散至此。

值得注意的是，周邊樓棟並未出現晃動，附近百公尺以內金融中心B、C座工作的市民也表示沒有感受到明顯震動或晃動。

公開資料顯示，該金融中心坐落於佛山市禪城區季華五路核心地段，是總建面約42萬平方公尺的城市商務綜合體，涵蓋了甲級辦公樓、品質商業、酒店、服務式公寓等多元業態。該樓目前已吸引中國平安、泰康人壽、浦發銀行等世界500強企業進駐。

廣東省佛山市萬科金融中心出現晃動，有市民稱「像在坐船一樣」。圖取截取自廣州日報視頻
廣東省佛山市萬科金融中心出現晃動，有市民稱「像在坐船一樣」。圖取截取自廣州日報視頻

地震 金融中心

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