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上海掀起非洲旅遊熱潮 黃熱病疫苗供應吃緊

中央社／ 上海25日電

COVID-19疫情後，前往非洲、南美洲旅遊在上海成為熱門路線，黃熱病疫苗供不應求，有民眾預約旅遊門診1個月，仍遲未能接種疫苗，這也讓黃牛有了做「代預約」生意的空間。

有上海民眾將於7月上旬與家人前往非洲坦尚尼亞旅遊，必須在出發前10天完成黃熱病疫苗接種，他從5月下旬開始預約旅遊門診，直到現在仍未成功預約。另有民眾將於6月底赴南美洲旅遊，每天準時登錄系統預約，卻總是遇到「秒殺」。

據上觀新聞報導，上海12345市民服務熱線近期接獲「約不到」黃熱病疫苗大量投訴，除了民眾擔心旅遊行程受到耽誤外，為了洽公、學術交流有前往非洲、南美洲需求的商務人士、老師們也感到非常地焦慮。

報導指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，上海民眾前往非洲、南美洲的需求激增，黃熱病疫苗先前原就有供應緊張狀況，在暑假旅遊旺季即將來到時，疫苗供給情形愈加吃緊。

上海國際旅行衛生保健中心回應，年初已經動態調整黃熱病疫苗每日供應情形，不過依然未能滿足需求量，原因為黃熱病疫苗僅有一家企業生產，總量很有限，採取定額下撥方式，每個城市獲配一定數量，上海獲得數量算是相對地較多了。

有民眾為了在出發非洲、南美洲前完成黃熱病疫苗接種，於是轉往上海附近城市預約，例如寧波、蘇州、無錫、合肥。一名民眾說，有搶到合肥接種名額，不過接種證明必須改天前往領取，實在太麻煩，在預約日來到前，還是繼續爭取上海預約。

由於黃熱病疫苗接種供不應求，黃牛炒作亂象也滋生。有黃牛提供「代預約」服務，其在服務描述中提到「成功率100%」，收費人民幣108元（約新台幣486元），有些民眾轉透過黃牛預約到黃熱病疫苗，這卻也讓其他人預約再添難度。

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