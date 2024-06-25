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陸知名網紅桐島愛遭殺害！男友認感情糾紛下毒手 異地棄屍隔日被逮
近日，大陸社交平台有網友發文稱，知名Coser網紅「桐島愛」疑被男友殺害拋屍，其遺體在湖州市吳興區道場鄉一山上被當地人發現。
目前，「桐島愛」在抖音的帳號IP地址顯示為上海，已設為私密狀態。其B站帳號亦顯示地址為上海，仍可見「桐島愛」發布的許多Cosplay內容，有網友在影片評論區為其悼念。
據《瀟湘晨報》報導，網絡流傳的遺體發現地道場派出所工作人員表示，有關注到網絡流傳的相關說法，已反饋給網警大隊。
道場鄉政府工作人員表示，當地確實有發現一具女性遺體，兇手是一名男性，在發現遺體的次日被抓，受害者和兇手均非本地人。「是殺害之後，從外地運到我們這裡來丟棄的。丟棄以後，通過監控比對等方式，很快在第二天就找到了兇手。死者是居住在上海的一個網紅。」該工作人員表示，具體發現時間和地點需與湖州警方確認。
據浙江湖州警方6月24日晚通報，6月17日17時許，警方接報警稱吳興區南郊一山坡上發現一具女屍。
經偵查，警方於6月19日抓獲35歲男性犯罪嫌疑人李某。據李某交代，其因感情糾紛在省外一出租房內將25歲的女友高某某殺害後，將屍體轉移拋棄至湖州市吳興區南郊一山坡。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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文章授權轉載自《香港01》
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