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湖南長沙大淹水 地鐵停運、多處交通受阻

聯合報／ 大陸中心／即時報導
因暴雨和淹水，湖南長沙交通24日大打結。（中新社）
因暴雨和淹水，湖南長沙交通24日大打結。（中新社）

《觀察者網》報導，24日，「長沙暴雨」衝上大陸網路熱搜。周一上午9至10時，長沙一小時雨量破6月紀錄，導致長沙部分道路積水嚴重，還有地鐵站傳出淹水消息。受暴雨天氣影響，長沙地鐵2、3號線周一也宣布全線暫停營運。

網友紛紛表示，「這雨再下下去，整個長沙都要划船了」「不開玩笑，長沙的雨像瀑布一樣」。

據中國天氣網消息，24日上午9至10時，長沙一小時降雨量達65.1毫米，打破當地6月單小時降雨量紀錄。

湖南日報報導，長沙市氣象台24日10時42分繼續發布暴雨紅色預警信號。過去三小時，長沙部分地區累計降雨量甚至達到130毫米。

央視新聞指出，受暴雨影響，長沙一些地勢較低窪的道路出現很深的積水，底盤較低的車通行受到了影響，只能停在原地等待或繞道行駛。

由於暴雨和市區多處淹水，長沙交地鐵2、3號線24日也宣布全縣停止運營服務。岳麓山風景名勝區、湖南省植物園等當地景區，24日也相繼宣布暫時關閉。

受強降雨影響河水暴漲，長沙多地出現嚴重淹水情況。（中新社）
受強降雨影響河水暴漲，長沙多地出現嚴重淹水情況。（中新社）
6月24日，暴雨導致長沙城區多處積水。（中新社）
6月24日，暴雨導致長沙城區多處積水。（中新社）

暴雨 雨量

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