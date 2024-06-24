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中國發布暴雨紅色預警 災民控水庫洩洪未通知致死

中央社／ 台北24日電

中國華南、華中相繼因豪雨釀成洪災，受災嚴重的福建省上杭縣藍溪鎮有民眾向中國媒體控訴，水庫沒有通知下游民眾撤離就開閘放水，導致洪水沖垮房屋及家人罹難。當地官方則堅稱都有事先通知，但也坦承收到很多民眾投訴。

鑑於豪雨不斷且雨勢持續加大，中國中央氣象台今天上午10時發布暴雨紅色預警，是中國今年第1個暴雨紅色預警。紅色預警是中國最高級別的天災預警。

中國近年來極端氣候頻現，尤以暴雨最為明顯。但先前數度傳出上游水庫在事先未通知下游撤離的情況下，逕自放水，或是考量重點地區安全而逕自人為決堤，導致下游嚴重受淹。2021年的河南鄭州及2023年的河北涿州洪災，即與上述情況有關。

華商報23日報導，藍溪鎮某村莊的韓女士（化名）和丈夫22日受訪時形容，6月16日的是「黑暗的一天」，當天下了一整天的雨。當晚9時30分左右，漫入村內的洪水很快就上漲到2公尺多，結果家裡房屋倒塌，她的婆婆不幸被埋而罹難。

韓女士表示，她家殘存的牆面上還留著洪水的水痕，可見當時水位之高。而婆婆遺體被挖出來時，她還保持着求生的姿勢，能看見她的頭部被砸中。她能想見婆婆被埋而掙扎時，是多麼地無助。

她並指出，洪水雖然退去，但全村至今還是停水、停電、停網的狀態。婆婆到現在還沒有下葬，而且家裡完全癱瘓，還沒有飲用水。目前家裡正在等待鎮政府的處理，全家失去房子，目前也無能為力。

面對韓女士的控訴，報導指出，管轄上杭縣的龍岩市防汛抗旱指揮部16日曾通知，指事發水庫須開閘放水，也須轉移下游群眾，這份通知並蓋有龍岩市水利局的公章。

而當局面對華商報查詢也表示，開閘洩洪是「有計劃而非隨意的決定」；而藍溪鎮政府表示當天也收到相關通知，並提前通知村委會，且「所有幹部都沒有睡覺，都在現場」，或用打電話、發簡訊、廣播等管道通知村民遷移。

鑑於有村民反映未接到洩洪撤離通知，藍溪鎮鎮政府工作人員說，「洪水規模比較大」，鎮政府也收到很多民眾的投訴，「現在都在處理，也有入戶去了解這些事情」。

根據中國中央氣象台上午發布的暴雨紅色預警，今天起至27日，江南北部、江漢東部和南部、江淮、貴州、廣西等地有持續性強降水。其中，湖北東南部、湖南北部、安徽南部、江西北部、浙江西部等地部分地區有暴雨到大暴雨，局部地區更有特大暴雨，且可能伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

除上述的福建災情外，安徽、湖南兩省近來也成為災情焦點。其中，安徽省截至今早8時止，共有黃山、宣城等5市共24個縣區受災，受災人口達51.1萬人、累計緊急遷移安置6.4萬人、農作物受災面積達3.05萬公頃。

湖南方面，多個地區自21日以來即遭暴雨侵襲，部分地區雨勢直到今天仍然猛烈，長沙今早9至10時的1個小時內，雨量就達65.1毫米，打破當地6月份的一小時降雨量紀錄。市內的芙蓉、雨花、天心等區部分道路出現積水，長沙地鐵2、3號線更因此全線停駛。

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