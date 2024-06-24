陸華南暴雨保險報案1.84萬件 估計損失近28億元

中國大陸南方多地出現持續性強降雨，廣東、廣西、福建、安徽、湖南等地均發生洪澇和地質災害，相關地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額已達人民幣6.19億元（約合新台幣27.9億元）。

綜合中新社和財新網報導，中國國家金融監管總局23日披露，截至當日中午12時，受災地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額人民幣6.19億元，涉及車險、企財險、農險、意外險、農房保險等險種。

中國國家金融監管總局已印發通知，要求保險業做好防汛抗旱災害應對和保險理賠服務各項工作。目前，各相關保險機構已向受災現場累計投入人力近萬人次，派出查勘救援車輛超5,000輛次，已賠付和預賠付金額人民幣1.05億元。

大陸官方希望保險業在經濟和社會穩定上發揮更大功能。

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤上周在陸家嘴論壇上指出，從全球平均水準來看，重大災害事故的損失補償中，40%左右由保險業承擔，而中國這一比例僅約10%。保險業在完善國家應急保障體系方面，完全有潛力、有能力發揮更大作用。