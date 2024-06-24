快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

陸華南暴雨保險報案1.84萬件 估計損失近28億元

聯合報／ 記者賴錦／即時報導
大陸多地近期豪雨成災，相關地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額已約新台幣28億元。（新華社）
大陸多地近期豪雨成災，相關地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額已約新台幣28億元。（新華社）

中國大陸南方多地出現持續性強降雨，廣東、廣西、福建、安徽、湖南等地均發生洪澇和地質災害，相關地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額已達人民幣6.19億元（約合新台幣27.9億元）。

綜合中新社和財新網報導，中國國家金融監管總局23日披露，截至當日中午12時，受災地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額人民幣6.19億元，涉及車險、企財險、農險、意外險、農房保險等險種。

中國國家金融監管總局已印發通知，要求保險業做好防汛抗旱災害應對和保險理賠服務各項工作。目前，各相關保險機構已向受災現場累計投入人力近萬人次，派出查勘救援車輛超5,000輛次，已賠付和預賠付金額人民幣1.05億元。

大陸官方希望保險業在經濟和社會穩定上發揮更大功能。

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤上周在陸家嘴論壇上指出，從全球平均水準來看，重大災害事故的損失補償中，40%左右由保險業承擔，而中國這一比例僅約10%。保險業在完善國家應急保障體系方面，完全有潛力、有能力發揮更大作用。

延伸閱讀

雨一直下！未來10天長江中下游將有四輪無縫銜接強降雨

福建暴雨上游排洪未通知 村民被埋：遺體保持求生姿勢

暴雨引發山崩土石流 湖南新晃8人罹難

六旬翁墜北屯10米堤防 路人見「一灘血」急報案…仍回天乏術不治

相關新聞

從民國轉向人民共和國：近代馬「中」穆斯林社群的互動

除卻鄭和下西洋、馬六甲王朝朝貢等數百年前的歷史淵源，馬中兩國穆斯林社群的近代聯繫中具代表性者，或可追溯到抗戰時期的「中國回教南洋訪問團」。1939年，甫成立的中國回教救國協會派遣訪問團到馬來亞、新加坡、英屬北婆羅洲宣傳抗戰。除了試圖獲得當地穆斯林與華僑支持中國抗戰外，訪問團亦以促進中馬文化交流之任務自許。訪問團團長馬天英更於國共內戰後定居馬來亞，從此全心投入宣教事業，並致力於溝通華人、馬來人兩大族群，直至1982年歸真（編按：伊斯蘭教用語，指逝世）。

陸華南暴雨保險報案1.84萬件 估計損失近28億元

中國大陸南方多地出現持續性強降雨，廣東、廣西、福建、安徽、湖南等地均發生洪澇和地質災害，相關地區保險機構累計接報案1.8...

雨一直下！未來10天長江中下游將有四輪無縫銜接強降雨

大陸多地近期接連傳出豪雨災情，據中國天氣網消息，猛烈的強降雨天氣將至少持續到月底。大陸中央氣象台預報，未來十天，長江中下...

福建暴雨上游排洪未通知 村民被埋：遺體保持求生姿勢

福建日前遭受暴雨侵襲，受災嚴重的龍岩15個村斷聯。據龍岩上杭縣某村村民透露，6月16日水庫開閘放水，洪水水位快速上漲導致...

暴雨引發山崩土石流 湖南新晃8人罹難

連日暴雨導致中國大陸各地災情不斷。據新華社報導，23日凌晨4時30分，湖南省新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村發生突發性山體滑坡...

京港兩地往返 高鐵夕發朝至

6月16日6時53分，D910次高鐵動臥列車準時抵達北京西站，圓滿完成自香港西九龍的首發之旅。京港高鐵動臥列車成功開行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。