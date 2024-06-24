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雨一直下！未來10天長江中下游將有四輪無縫銜接強降雨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸長江流域目前正值梅雨季，多地降雨不斷。（新華社）
大陸長江流域目前正值梅雨季，多地降雨不斷。（新華社）

大陸多地近期接連傳出豪雨災情，據中國天氣網消息，猛烈的強降雨天氣將至少持續到月底。大陸中央氣象台預報，未來十天，長江中下游等地還將有四輪強降雨幾乎「無縫銜接」，江淮、江南北部等地降水量將較常年同期顯著偏多。

中國天氣網指出，今年的梅雨呈現幾個特點：

一、副高穩定少動，主雨帶徘徊停滯，導致暴雨、大暴雨落區高度重合，極易引發洪澇、山洪等災害；

二、冷空氣頻頻南下，冷暖對峙生成有利降水的動力條件，出現暴雨、大暴雨，局部地區甚至出現特大暴雨。

中國天氣網表示，20日安徽南部多地剛遭遇同期罕見甚至破紀錄的大暴雨、特大暴雨，並引發洪澇災害。23日安徽南部的歙縣、黟縣、黃山等地，再度出現暴雨、大暴雨天氣。

大陸中央氣象台預報，25日到27日，江漢、江淮西部、江南北部及貴州、重慶、廣西北部等地有大到暴雨，局地大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣。

28日到30日，黃淮南部、江淮、江南西部和中北部、江漢及貴州、廣西北部等地有大到暴雨，局地大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣。

7月1日到2日，黃淮東部、江淮、江南西部和北部及廣西北部、貴州等地還將有一次降水過程。

中國天氣網表示，近期中國南方強降雨過程持續時間長、累計雨量大，且強降雨區重疊度高，湖南、湖北、江西、安徽等暴雨核心區發生局地山洪、地質災害、城鄉積澇等災害的氣象風險高。

暴雨區之外，高溫正在發展。未來幾天，華北、黃淮高溫將頻繁現身，梅雨帶南邊的江南中南部、華南一帶因空氣濕度大，無論氣溫是否到35℃，體感都會超35℃甚至超40℃。

未來十天，大陸長江中下游等地還將有四輪「無縫銜接」強降雨。（圖／取自中國天氣網）
未來十天，大陸長江中下游等地還將有四輪「無縫銜接」強降雨。（圖／取自中國天氣網）
大陸多地近期豪雨成災，圖為6月23日安徽省歙縣城區淹水景象。（新華社）
大陸多地近期豪雨成災，圖為6月23日安徽省歙縣城區淹水景象。（新華社）

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