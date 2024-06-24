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福建暴雨上游排洪未通知 村民被埋：遺體保持求生姿勢

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
福建日前暴雨，龍岩上游水庫排洪疑未事先通知，導致部分民眾來不及轉移遇難。（圖／華商報）
福建日前暴雨，龍岩上游水庫排洪疑未事先通知，導致部分民眾來不及轉移遇難。（圖／華商報）

福建日前遭受暴雨侵襲，受災嚴重的龍岩15個村斷聯。據龍岩上杭縣某村村民透露，6月16日水庫開閘放水，洪水水位快速上漲導致房屋倒塌，有多位村民被埋不幸去世，遺體還呈現求生姿勢。

當地防汛指揮部23日表示，開閘放水是根據調度按規範程序計劃性的洩洪。藍溪鎮政府工作人員稱，當日收到洩洪信息後啟動一級響應，已提前通知村民轉移。

華商報報導，22日，韓女士和丈夫在悼念因房屋倒塌離世的婆婆，韓女士稱16日是黑暗的一天，「下了一天的雨，晚上9點半左右，水位很快就上漲到2米多，結果家裡房屋倒塌，婆婆不幸被埋。」

韓女士拍攝的現場照片可見，牆上有浸濕的水痕，洪水突然來襲時的水位並不低，家裡房屋倒塌，一片狼藉。「我婆婆遺體被挖出來，她還保持著求生的姿勢，她的頭部被砸中。」

韓女士表示，目前村裡還是停水停電停網狀態，「老人現在沒有下葬，家裡完全癱瘓，還沒有吃的水。」她無奈表示，現在大家都不知該怎麼辦，暫時在別的地方居住，只能等待鎮政府處理，「鎮政府還沒有跟我們說房子的事情，其他鎮也有人員傷亡。」

據悉，龍巖市防汛抗旱指揮部16日通知稱，灌洋水庫入庫流量每秒180方，庫水位647.2米，預計當日21點20分水位將至647.5米高，超汛限水1.5米，為確保大壩安全，21時30分灌洋水庫需開閘放水。

上杭縣防汛抗旱指揮部工作人員強調，「灌洋水庫洩洪，它是按規範程序去做的。」工作人員表示，他們通過打電話、發短信、廣播等形式通知村民轉移，「還啟動了一級響應，幹部全部下沉到各個村。」

對於有村民聲稱並未接到洩洪撤離通知一事，該工作人員解釋稱，「洪水比較大，鎮政府也收到很多群眾的訴求件，現在都在處理，也在有針對性地入戶去處理這些事情。」

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