陸近三分之一機場為軍民合用 起降時拍攝恐觸國安法

這個月12日，一架由浙江義烏飛往北京的航班上，一名外國乘客將手機卡在遮光板拍攝機場，遭後排乘客舉報。大陸國安部24日發文指出，當前中國運營機場中，有近三分之一為軍民合用機場。在這些機場未經允許私自拍攝屬嚴重危害國家安全的行為，呼籲大陸民眾一旦發現及時向相關部門或國安機關舉報。

大陸國安部表示，軍民合用機場，是平時兼具民用運輸和空軍日常訓練，戰時可供軍事使用的機場。由於軍民合用機場往往部署有重要軍事裝備，並承擔日常演訓任務，民航乘客應遵守相關規定，不得擅自拍攝敏感軍事區域、軍事設備。

文章稱，同樣在不久前，東南沿海地區某軍民合用機場，乘客劉某在飛機滑行起飛過程中，無視機艙內廣播和乘務員要求，擅自將開啟錄像功能的手機放置在機窗遮光板與窗口的夾層間，並反覆開啟遮光板，對機場周邊設施、建築和軍機等進行攝錄，打算發朋友圈炫耀。

機場觀測到該航班有乘客未按照有關規定關閉遮光板後，立即要求該飛機重新滑回停機位，直到相關部門和國家安全機關依法核查確認消除洩密隱患後，該航班才得以重新起飛。

大陸國安部指出，劉某此舉不僅導致其所乘坐的航班延誤，影響了同機旅客的行程計劃，更因涉嫌擾亂公共交通秩序，被相關部門依法處以行政拘留七日的處罰。

大陸國安部強調，軍民合用機場多位於沿海、沿邊等地區，戰略地位突出，軍事價值重要。為保障國家軍事安全，防止旅客「無意」中獲取、洩漏國家軍事機密，當民航飛機在軍民合用機場起降、滑行時，旅客應關閉遮光板，不得擅自拍照、攝像甚至將有關內容上傳上網。

文章稱，未經允許私自拍攝軍事設施、設備是嚴重危害國家安全的行為。呼籲大陸民眾如遇有在軍民合用機場等軍事敏感地區私自拍攝錄像或私自傳播散布敏感軍事設備信息和軍事活動情況等行為，應及時向相關部門或國家安全機關舉報。