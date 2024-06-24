國際道路運輸 昆明試運行

22日，隨著5輛國際道路運輸貨車、2輛國際道路運輸客車從雲南昆明綜合保稅區發車，標誌著大湄公河次區域（GMS）國際道路運輸試運行正式啟動。

中新社報導，此次試運行是相關各方落實「大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定」（CBTA）聯合委員會第八次會議各方達成共識的具體行動，是CBTA「早期收穫」重啟後的第一次實載跨境運輸，也是CBTA早期收穫線路中最長距離線路的首次運輸。試運行的啟動，意味著CBTA早期收穫涉及的區域內11條線路均具備運營條件，持有CBTA行車許可證和TAD證件的客貨運輸車輛可沿這些線路開展運輸活動。

當日，在GMS成員國及亞洲開發銀行代表的見證下，試運行正式啟動：由5輛國際道路運輸貨車和2輛國際道路運輸客車組成的車隊，從昆明出發，將經磨憨口岸出境中國；隨後途經寮國磨丁、普卡、會曬，泰國清萊、達府、亞蘭，進入柬埔寨波貝、詩梳風，最後抵達柬埔寨首都金邊，全程約2500公里。

據悉，各成員國派出交通運輸主管部門及外交、移民、海關等部門代表隨車全程調研，保障試運行順利開展。在此次試運行後，各國還將深入評估CBTA實施的有關情況，研究解決影響區域便利化運輸的有關問題，並探討進一步擴大CBTA線路網絡，共同推進區域國際道路運輸常態化運營。