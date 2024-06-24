瑪爾擋水電站 又一「心臟」就位

近日，黃河流域在建海拔最高、裝機容量最大的水電站—大陸國能集團青海瑪爾擋水電站3號機組水輪機轉輪順利吊裝。又一顆「心臟」的就位，將為今年全部機組投產發電奠定基礎。

瑪爾擋水電站位於青海果洛藏族自治州瑪沁縣拉加鎮上游、約5000米的黃河幹流上，是大陸「西電東送」、「青豫直流」配套骨幹電源點之一，也是總部位於四川省德陽市的東方電機在高海拔地區大型混流式機組研發製造中的里程碑工程。

據悉，該電站規畫建設4台單機容量550兆瓦、1台單機容量120兆瓦的混流式水輪發電機組，均由東方電機自主研製供貨，計畫於2024年12月全部投產發電。投產後，預計平均年發電量超73億千瓦時，每年可節約標準煤約220萬噸，減少排放二氧化碳約816萬噸，減少二氧化硫排放約3.04萬噸。

據介紹，此次安裝的水輪機轉輪直徑6.6米，高3.1米，總重量158.5噸，由上冠、下環及17個葉片組裝焊接而成，對加工工藝要求極高。

在東方電機技術團隊的努力下，嚴格保證了轉輪的尺寸精度和形位公差要求。4月1日併網發電的首台機組轉輪靜平衡品質優於精品要求3倍多，6月6日第二台機組過速試驗各項參數優良。