京港兩地往返 高鐵夕發朝至

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
京港高鐵動臥列車成功開行，為乘客提供更加便捷舒適的出行體驗。圖／本報北京傳真
京港高鐵動臥列車成功開行，為乘客提供更加便捷舒適的出行體驗。圖／本報北京傳真

6月16日6時53分，D910次高鐵動臥列車準時抵達北京西站，圓滿完成自香港西九龍的首發之旅。京港高鐵動臥列車成功開行，以夕發朝至的新模式新服務，為乘客提供更加便捷舒適的出行體驗。

6月15日晚，隨著D910次列車於18時24分從香港西九龍準時啟程，一段連接京港兩地的夜間旅程正式開啟。列車內，餐車被精心裝飾成慶祝的舞台。旅客在享受各式精緻美食的同時，還參與了列車特色聯歡活動。從悠揚的民族歌曲「鴻雁」旋律到國粹京劇，再到充滿京津特色的快板曲藝藝術，乘務員自編自演的節目讓旅客沉浸其中。

「作為在香港出生、在北京讀書的人，高鐵的開通對我來說是一件大喜事。」「只需在舒適的臥鋪上美美地睡一覺，就到北京了！京港之間旅行時間縮短一半，通關也更加簡便，確實是一個巨大的進步。」京港高鐵動臥列車收穫許多乘客點讚。

一位香港旅遊業議會代表表示，業界正在積極籌備與高鐵相關的旅遊產品。「高鐵開通對於促進旅遊交流、互為客源地和目的地具有重要意義，特別是推動研學旅遊方面，高鐵的大載客量使得組織大型交流活動變得更便捷。」

6月15日20時13分由北京西開出的高鐵動臥列車D909次，也於次日上午順利抵達香港西九龍站。

京港高鐵動臥列車每周4天開行，分別是周五、周六、周日、周一。通關模式更加快捷，將原有普速直通車在始發、終到站「兩地兩檢」通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站「一地兩檢」，通關時間大幅壓縮。

香港 高鐵

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