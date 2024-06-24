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兩岸微流行／低碳體育場 打造碳中和賽事

聯合報／ 記者廖士鋒
廣州天河體育中心將進行低碳改造。圖／取自廣州天河發布微信號
廣州天河體育中心將進行低碳改造。圖／取自廣州天河發布微信號

大陸綠色節能風潮颳到大型體育場館改建上，廣州天河體育中心即將進行低碳改造，這是全大陸首個「近零碳大型體育場改造項目」，未來預期能節能減碳四成五以上，並將協助打造明年大陸全運會史上首屆「碳中和賽事」。

綜合陸媒報導，廣州市建築領域節能宣傳月啟動儀式日前舉行，官方宣布將對廣州天河體育中心的對外窗、空調、照明、電梯等設備進行綠色低碳升級。

廣州市綠色低碳設計研究院總工程師譚海陽介紹，承辦第十五屆大陸全國運動會比賽的場館中，廣州大學城體育中心的攀岩場改造目標為「零碳建築」，即建築碳排放強度達到零；天河體育中心體育館和羽毛球館、廣東奧林匹克體育中心和廣東省人民體育場等的改造目標為「綠色建築二星」。

未來天河體育中心體育場主要包括六大系統改造，分別是高效空調系統、智慧照明系統、高效電梯系統、高效生活熱水、能源管理系統和可再生能源系統等。譚海陽表示，這需要四個性能化，即性能化診斷、性能化設計、性能化施工和性能化運維，以實現設計加運行雙達標的近零碳建築。

大陸第十五屆全運會將於明年十一月登場，十五運會組委會副秘書長、廣東省體育局局長崔劍先前表示，這次一大特色是深入踐行綠色舉辦賽事，同時厲行節約，九成場館都是現有場館，組委會正積極推進碳中和工作，並推動重點場館低碳改造，官方力圖打造大陸全運會史上首屆碳中和賽事。

廣東 綠色建築 體育

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