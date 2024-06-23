快訊

明後2日雨區擴大！午後雷雨炸半個台灣 大台北11縣市續飆高溫

遭質疑沒資格…李玟雕像安置武漢「烈士陵園」？官方這樣解釋

總統府將對國會改革法案聲請釋憲？ 賴總統明早敞廳談話受矚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫦娥五號成果 陸科研人員在月壤首次發現天然石墨烯

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
吉林大學科研團隊演示石墨烯在月球上可能形成過程。圖取自吉林大學
吉林大學科研團隊演示石墨烯在月球上可能形成過程。圖取自吉林大學

吉林大學官方消息指出，科研人員通過對嫦娥五號鑽採岩屑月壤（No. CE5Z0806YJYX004）的觀察分析，首次發現了天然形成的少層石墨烯。這也或許為太空資源探索做出推進。

該研究以「Discovery of Natural Few-Layer Graphene on the Moon」為題，於17日發表在 National Science Review 期刊上。吉林大學材料科學與工程學科張偉教授為第一作者，工程仿生教育部重點實驗室鄒猛教授、李秀娟正高級工程師及中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家實驗室任文才研究員為本文的共同通訊作者。

據了解，星際碳總量中約 1.9% 是以石墨烯的形式存在，其形態和性質由特定的形成過程決定，因此天然石墨烯的組成和結構特徵將為星體的地質演化和月球的原位資源利用提供重要的參考和訊息。

該科研團隊採用電鏡-拉曼聯用技術，在月壤樣品含碳量相對較高的位置採集了拉曼光譜，確認了月壤樣品中石墨碳的結晶質量相對較高。月壤樣品中存在碳的區域含有鐵化合物，這與石墨烯的形成密切相關。

該團隊在經過多種技術綜合測試，並經過嚴謹比對分析，探究並證實了月壤樣品中檢測到的石墨碳是少層石墨烯（2—7 層），並提出少層石墨烯和石墨碳的形成可能源於太陽風和月球早期的火山噴發共同誘導的礦物催化進程。

事實上，此前PanSci泛科學網站在2020年曾報導，美國航空航天局（NASA）第一次通過同溫層紅外線天文台，在月球的暗面上發現了水。而這水分子存在於兩層石墨烯結構之中。因此對於月球有石墨烯的討論也升溫。

石墨烯近年被視為下一世代黑科技新材料，其具備導電性強、剛性強、導熱性高、厚度薄與透光性強等特點。除了電池應用外，也能應用在各種電子元件上。

NASA 團隊 嫦娥五號 材料 美國航空

延伸閱讀

出口管制風險下的石墨替代技術新視野

探月合作再深化 普亭批准中俄聯合建立國際月球科研站

曾拍下人類史上首張「地球升起」照！前美國太空人飛機失事身亡

嫦娥六號曬「高中」圖 祝學子蟾宮折桂

相關新聞

霓虹招牌、人潮全沒了！日本客曬5年對比「旺角反差超大」 香港網友揭原因

時代變化太大，令人不禁慨嘆人面全非。有日本網友最近到香港旅遊，並在旺角西洋菜南街相同位置拍照，對比5年前光景，不但大型霓虹燈招牌絕跡，而且人流稀疏，悲痛形容「感到失望，因為一切都變了」…

嫦娥五號成果 陸科研人員在月壤首次發現天然石墨烯

吉林大學官方消息指出，科研人員通過對嫦娥五號鑽採岩屑月壤（No. CE5Z0806YJYX004）的觀察分析，首次發現了...

「不想讓孩子學我」…他沒學歷做銀行30年慘遭裁 網見男中年失業安慰：別氣餒

中年失業所受打擊難以言喻！有打工仔近日發文，指自中學畢業後即在銀行工作近30年，沒有升過職，以為「穩穩定定」就沒有再進修，結果人到中年成為被裁員目標，最後被迫走…

大陸「中國式現代化藍皮書」：料2035年陸人均GDP達3萬美元

第一財經報導，中共中央黨校（國家行政學院）中國式現代化研究中心、社會科學文獻出版社23日共同發布《中國式現代化藍皮書：中...

大陸豪雨釀災擴及東北 陸氣象單位將暴雨應急升至2級

中國豪雨不斷，受災區域逐漸從華南蔓延到華中，連東北的黑龍江也出現洪水，湖南省懷化市至少出現2處坡地崩塌，造成1死8失蹤；...

海底撈7月將換帥！「最牛服務員」楊利娟轉戰海外市場 由他接班

距離海底撈上次換帥已兩年之久，21日晚，海底撈於港交所發布高階主管變動公告指出，楊利娟辭任公司執行董事及首席執行官，自2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。