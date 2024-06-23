霓虹招牌、人潮全沒了！日本客曬5年對比「旺角反差超大」 香港網友揭原因

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香港01／ 撰文／田中貴
日本網友最近到香港旅遊，並在旺角西洋菜南街相同位置拍照，對比5年前光景，不但大型霓虹燈招牌絕跡，而且人流稀疏。圖為香港市民於旺角出行，僅示意。中新社資料照
日本網友最近到香港旅遊，並在旺角西洋菜南街相同位置拍照，對比5年前光景，不但大型霓虹燈招牌絕跡，而且人流稀疏。圖為香港市民於旺角出行，僅示意。中新社資料照

時代變化太大，令人不禁慨嘆人面全非。有日本網友最近到香港旅遊，並在旺角西洋菜南街相同位置拍照，對比5年前光景，不但大型霓虹燈招牌絕跡，而且人流稀疏，悲痛形容「感到失望，因為一切都變了」。其他網友均有同感，表示「變得索然無味，香港似乎失去魅力」、「招牌不見了」、「人數的確減少」，亦有香港網友解釋港府規管大型招牌，同時維修保養成本太高，所以不少店舖忍痛放棄。

樓主在社交平台X（前稱Twitter）上載2張在旺角西洋菜南街同一個地方拍攝的對比圖，只見5年前街上人來人往，不少人正在逛街，大型霓虹燈招牌密密麻麻，場面人氣極旺，但5年後同一個位置剩下數個小型霓虹燈，而且人流極少，變化差天共地。

樓主慨嘆「已經5年沒有來過香港了，很失望，因為一切都變了」，其他網友亦感到惋惜，留言指「霓虹燈招牌愈來愈少了，失去了一些特色」、「真讓人傷心」、「人很少」。香港網友則解釋大型招牌被拆除和安全理由和維修保養成本有關，所以市面少了許多大型霓虹燈招牌。

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文章授權轉載自《香港01》

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