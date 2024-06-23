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「不想讓孩子學我」…他沒學歷做銀行30年慘遭裁 網見男中年失業安慰：別氣餒

香港01 ／ 撰文／安祖娜
有打工仔近日發文，指自中學畢業後即在銀行工作近30年，沒有升過職，以為「穩穩定定」就沒有再進修，結果人到中年成為被裁員目標，最後被迫走離開。情境示意圖／Ingimage
有打工仔近日發文，指自中學畢業後即在銀行工作近30年，沒有升過職，以為「穩穩定定」就沒有再進修，結果人到中年成為被裁員目標，最後被迫走離開。情境示意圖／Ingimage

中年失業所受打擊難以言喻！有打工仔近日發文，指自中學畢業後即在銀行工作近30年，沒有升過職，以為「穩穩定定」就沒有再進修，結果人到中年成為被裁員目標，最後被迫走。他反省自己過去無努力讀書進修，更自認是「反面教材」，「我不想我孩子學我」。網友安慰事主，認為同一份工打30年已不簡單，「不在這工作就換另一個吧，不要氣餒」，可當放個長假再重新出發。

樓主在親子王國討論區以「中年被裁的反省」為題發文，表示自己中學畢業即到銀行工作，至今近30年，「沒有進修沒有升職，以為穩穩定好了，但最後被迫離職」。他反思後認為自己因為無學歷，年紀大就成為被裁的目標，「年輕時沒有書緣，讀不上」，投身銀行業後覺得是穩定工作就不求上進，無再進修增值，最多參加公司培訓。

樓主形容自己是「反面教材」，「希望下一代不要學我」、「我不想我兒子學我，希望他們讀好書、有選擇、有目標又上進」。

網友未有惡言相向，反而鼓勵樓主，指香港經濟多年來經歷高低起伏，他能在同一銀行工作30年殊不容易，不應自嘲作「反面教材」，暖心鼓勵「不在這工作就換另一個吧，不要氣餒」、「可能將會有新的生活或發展，焉知非福，先休息一下」、「做了這麼久東西，自己放一個長假吧，肯定找的到銀行或其他工作」。

有網友分享，現時學歷有貶值情況，網上理財又成主流，樓主失業也無可奈何，「學歷也會貶值了，又不用這麼自責，滿街都是大學生」、「我朋友HKU畢業就一樣中年被栽，和沒有進修無關」，而網上理財興起後「自然少了前線同事，剛畢業工資也便宜，銀行會計算」。有留言提醒眾打工仔記得好好理財，萬一中年失業，「身邊存點錢，吃著一點點老本都還行」。

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文章授權轉載自《香港01》

失業 打工 理財 離職 香港

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