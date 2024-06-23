海底撈7月將換帥！「最牛服務員」楊利娟轉戰海外市場 由他接班

距離海底撈上次換帥已兩年之久，21日晚，海底撈於港交所發布高階主管變動公告指出，楊利娟辭任公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。同時，苟軼事群獲委任為海底撈執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。

據新京報報導，海底撈公告指，董事會表示，楊利娟辭職是為了投入更多精力到其他業務，據其透露，楊利娟即將加入特海國際控股有限公司，一家在海外運營海底撈餐廳業務並分別在納斯達克與聯交所上市的公司，自2024年7月1日起生效。

海底撈稱，「隨著本公司邁入下一發展階段，集團將在精進管理基本面業務的同時，推動創業創新與數位化發展。苟先生為本集團最早的一群員工，將以穩定與永續成長為核心，帶領實施該等措施 」。

同日，海底撈旗下特海國際亦發布公告稱，楊利娟獲委任為公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效，主要負責統籌公司的管理和戰略發展。

北京日報指，楊利娟在中國餐飲界的故事相當勵志，服務生出身的她，素有「最牛服務生」稱號，同時也是張勇親手帶出餐飲界「大徒弟」。楊利娟此前引起各界關注是在2022年。彼時，她從海底撈副首席執行官兼首席營運官被調任成首席執行官，負責監督集團的管理及戰略發展，並持續負責「啄木鳥計劃」的落實與推進；此次委任也是強化海底撈治理架構的重要措施。

有業內人士透露，身為「啄木鳥計畫」領導者的楊利娟，在海底撈一直扮演重要的營運管理角色。楊利娟在海底撈任職超過29年，是海底撈走出四川、開拓大陸全國市場的關鍵人物，也是海底撈推行「連住利益，鎖住管理」制度的負責人。

公開資料顯示，楊利娟於1995年加入海底拉，並花三年時間完成基層服務生、領班、門市經理的職位轉變。任職期間，楊利娟成功開拓包括西安、上海等新市場，在當地從零建立起海底撈餐廳的口碑和客群基礎，也曾主導海底撈品牌的出海進程。

楊麗娟從人民幣160元的月薪做起，2021年1月，她一躍成為「胡潤中國職業經理人榜」身家人民幣125億元的富豪。

紅星新聞提到，張勇2022年3月1日卸任海底撈執行長後，楊利娟被正式被任命為海底撈執行長，帶領海底撈在2022年實現轉虧為盈，並在2023年實現人民幣44.95億元淨利。

海底撈表示，在中餐出海成為行業大趨勢的背景下，楊利娟被任命為特海國際執行長，再戰海外「硬骨頭」市場。特海國際任命公告中稱，楊利娟曾主導海底撈品牌的出海進程，分別於2012年、2013年在新加坡、美國成功布局，打下集團目前在國際市場的經營基礎。