大陸豪雨釀災擴及東北 陸氣象單位將暴雨應急升至2級

中國豪雨不斷，受災區域逐漸從華南蔓延到華中，連東北的黑龍江也出現洪水，湖南省懷化市至少出現2處坡地崩塌，造成1死8失蹤；中國氣象單位預測，未來10天長江中下游降雨集中，致災風險高，因此將暴雨應急響應狀態從3級升至2級。

進入6月以後，中國華南的福建、廣東、廣西、湖南、安徽等省區相繼出現豪雨，釀成重大災情。其中，廣東省梅州市轄下的平遠縣，截至21日下午3時已造成至少38人死亡、2人失蹤。

綜合央視等媒體報導，今天凌晨4時30分左右，湖南省懷化市轄下的新晃侗族自治縣魚市鎮斗溪村龍塘組，發生山坡地崩塌，導致4棟房屋倒塌，目前已知有8人失蹤，其他居民則已遷往安全地帶。

同為懷化市轄下的沅陵縣五強溪鎮，21至22日則降下特大暴雨，全鎮24小時累計降雨量高達399毫米，其中6小時、12小時、24小時雨量均已創下歷史新高。因此引發當地的萬洋溪水位暴漲，截至目前已造成1人死亡，1人失蹤，當地官方目前仍在繼續清查人員失聯情況。

除華南及華中省區外，根據報導，中國東北的黑龍江省七台河市由於連日降下暴雨，導致河川上游水量及水庫洩流量上升，21日深夜出現灌溉渠堤防崩塌及護坡脫落，洪水漫流進入七台河市城區，造成普遍積水，但官方報導並未提到是否有人傷亡。

報導指出，七台河市降雨至今已經持續3天，全市共有4個河段水位超過警戒水位，農作物受災面積超過4萬畝（約2667公頃），且受災面積正進一步擴大。

中國中央氣象台今天上午10時發布暴雨橙色預警，僅次於最高級別的紅色預警。內容指出，未來3天長江中下游雨勢依舊強勁，局部地區並有強對流天氣；而明後兩天華南地區的降雨也將發展增多。

此外，未來10天內，長江中下游地區仍處於降雨集中期，強降雨主要位於江淮、江南北部及西南地區，且累計降水量較常年同期偏多3到7成，部分地區偏多1倍以上，上述地區降雨「持續時間長、累計雨量大、致災風險高」。為此，經綜合研判和工緊急會商，中國氣象局將暴雨3級應急響應狀態提升為2級。

至於最早發生災情的華南，中國氣象專家指出，南方本波強降雨過程「持續時間長、累計雨量大」，且強降雨區重疊度高，湖南、湖北、江西、安徽等暴雨核心區發生局部山洪、地質災害、城鄉積澇（積水）等災害的氣象風險高。