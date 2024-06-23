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遭質疑「沒資格」…李玟雕像安置武漢「烈士陵園」？官方這樣解釋

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行引發議論。（圖／取自武漢石門峰微信公眾號）
李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行引發議論。（圖／取自武漢石門峰微信公眾號）

去年7月，華語樂壇天后李玟離世後，本月15日適逢其出道30周年紀念日。然而，近日李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行，卻引發各界議論不斷，不少大陸民眾質疑，李玟雕像為何能安置在烈士陵園呢？

紅星新聞指出，本月15日，李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行。由於適逢李玟出道30周年紀念日，李玟家人和來自世界各地的粉絲聚集於該座公園，一同見證李玟雕像的揭幕，緬懷李玟，但隨之引發質疑。

報導稱，具體來看，該爭議焦點主要在身為歌手的李玟是否有資格在殉道者陵園立雕像？李玟雕像又是如何成功落在具有烈士陵園園區的石門峰紀念公園內？

頂端新聞表示，石門峰紀念公園工作人員22日正式對此回應稱，石門峰紀念公園分為景觀區域和安葬區域，「景觀區域裡，像（大陸）開國元帥雕塑園裡有十大元帥的雕像，大家所說的烈士也都在景觀區域裡。」

上述工作人員再指，安葬區域是面向包括普通市民在內的所有人，李玟安葬在園區的安葬區域，「首先是我們的客戶，作為一家經營性質的殯葬服務單位，肯定要做好接待服務工作，像她（家人和粉絲）有這個（立雕像）需求，我們都是接納的。」

另，該名工作人員還稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不光有作為國際巨星的李玟，還有院士和武漢當地一些大學的著名教授和老師。

他說，「如果我們園區安葬的全部都是烈士，然後安葬了一個李玟，那可能別人有這個質疑（是對的），但我們園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡」。希望公眾對石門峰紀念公園有深度了解後，再去看上述針對李玟雕像的相關問題。

相關消息一出，不少粉絲表示，「她生前為國家做貢獻也不少！」、「這一看就是故意，李玟在這長眠沒問題的！別消費她了！」還有人說，「別對李玟這樣苛刻，有這個時間拿來懟浙江衛視不好嗎？」、「不要無腦黑」。

百度百科指，石門峰紀念公園是由武漢石門峰紀念公園有限公司所營運。武漢石門峰紀念公園有限公司於1994年8月24日成立，是一家民營企業。

公開資料顯示，李玟父親為印尼華僑，母親則為武漢人。

已故華語樂壇天後李玟二姐Nancy於15日在李玟出道30周年紀念日作為家屬代表致辭。（圖／取自武漢石門峰微信公眾號）
已故華語樂壇天後李玟二姐Nancy於15日在李玟出道30周年紀念日作為家屬代表致辭。（圖／取自武漢石門峰微信公眾號）
去年7月，華語樂壇天后李玟離世後，本月15日適逢其出道30周年紀念日，然而，與此同時，李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行，引發各界議論不斷。圖／取自武漢石門峰微信公眾號
去年7月，華語樂壇天后李玟離世後，本月15日適逢其出道30周年紀念日，然而，與此同時，李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行，引發各界議論不斷。圖／取自武漢石門峰微信公眾號

李玟 武漢 烈士

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