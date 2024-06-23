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自製假酒官方鑑定為真 貴州茅台：鑑定員不嚴謹

中央社／ 台北23日電
貴州茅台酒是中國高價消費品，近日出現假茅台鑑定為真的大烏龍，對此貴州茅台稱是鑑定員操作不細緻不嚴謹；部份中國網友們認為鑑定混亂的結果恐讓價格跌跌不休的茅台酒雪上加霜。新華社
貴州茅台酒是中國高價消費品，近日出現假茅台鑑定為真的大烏龍，對此貴州茅台稱是鑑定員操作不細緻不嚴謹；部份中國網友們認為鑑定混亂的結果恐讓價格跌跌不休的茅台酒雪上加霜。新華社

貴州茅台酒是中國高價消費品，近日出現假茅台鑑定為真的大烏龍，對此貴州茅台稱是鑑定員操作不細緻不嚴謹；部份中國網友們認為鑑定混亂的結果恐讓價格跌跌不休的茅台酒雪上加霜。

據河南廣播電視台都市報導近日指出，由記者在網路上購買自行拼湊出一瓶帶有完整包裝及標籤的的兔年茅台假酒，結果被武漢的茅台公司「打假辦」工作人員鑑定為真。

此事在中國網路平台上掀起熱議，有網友狂酸表示，茅台酒最大的防偽就是不防偽。

對此，貴州茅台集團官網22日發布訊息，指經內部調查，鑑定員蔡某、陳某存在操作不細緻、不嚴謹的問題，反映出公司在產品鑑定流程管理上存在薄弱環節。公司將繼續以消費者為中心，持續提升產品鑑定專業能力和數字化水準，加強產品鑑定管理體系建設。

另公司表示將針對利用回收包材製作假冒產品等痛點問題，不斷優化產品防偽溯源體系，切實為消費者提供更好的消費體驗。

據貴州茅台今年3月15日發布的防偽鑑別攻略，在各省會城市建立了32家便民鑑定服務中心，基本都設立在各省會城市直營公司，消費者如對購買的產品有疑問，可撥打電話預約到鑑定中心進行諮詢和鑑定，公司維權管理員將全力做好服務工作。

貴州茅台身為中國白酒龍頭，是市場上炒作的高端消費品，例如今年循例推出龍年生肖酒，立即引發瘋搶。中國媒體南方日報報導，「龍茅」在年初上市10天，市場的價格巔峰曾達到人民幣8000元（下同，約新台幣3萬4400元），之後又跌至4000元以下，但在現實生活中，仍是一「茅」難求。

但隨著中國社會消費降級，貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，近日茅台批發價斷崖式下跌至人民幣2200元。許多炒賣茅台的黃牛扛不住退場，還有回收商直言虧到快倒閉。

部份中國網友們認為鑑定混亂的結果恐讓價格跌跌不休的茅台酒雪上加霜。

消費者 茅台

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