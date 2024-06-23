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北京取消旅遊景區預約 故宮中國國家博物館除外

中央社／ 北京23日電

北京市文化和旅遊局近日宣布，暑期旅遊旺季將至，為持續提升旅遊景區服務，除了故宮博物院、中國國家博物館之外，全市旅遊景區已全面取消預約要求。

綜合央廣網、澎湃新聞等陸媒報導，北京市文化和旅遊局日前公布「關於提升暑期旅遊景區基本服務質量踐行文明旅遊的倡議」提出，為持續提升旅遊景區基本服務，除故宮、中國國家博物館等旅遊景區和對外開放單位，北京市旅遊景區已全面取消預約要求。

中國各大景區目前多採預約制，遊客赴熱門景點、文化場館之前需透過網站、APP等管道預約；到達目的地後需出示預訂成功的電子票或二維碼（QRCode）。

報導說，推出預約制初衷是為限制客流量、提升遊客體驗，但隨著各地景區紛紛採取實名預約，反而給遊客帶來不友好的體驗，很多人抱怨實名預約流程繁瑣，造成資源擠兌，降低旅遊體驗感。

此前蘇州和上海官方曾相繼公布，除部分重點景區、熱門景區和文旅場館，其餘景區、文旅場館都取消實名預約。當時曾引發對景區實名預約是否應取消的探討。

中國旅遊研究院院長戴斌接受澎湃新聞訪問時強調，現在的預約成了一刀切，「所有都要預約，不管是不是到了飽和，是不是熱門景點，某種程度上是為預約而預約」。

他表示，要精細化預約，將最大的方便讓給民眾，未出現供不應求情況的旅遊景區景點、度假區和文博場館不需要預約，但重要熱點景區景點仍需維持預約制。

北京 博物館 景點

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