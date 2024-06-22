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廣東梅州平遠縣暴雨 已致38死2失聯

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廣東梅州近日降下暴雨，平遠縣各地傳出災情。（圖／取自澎湃新聞）
廣東梅州近日降下暴雨，平遠縣各地傳出災情。（圖／取自澎湃新聞）

廣東梅州近日降下暴雨，引發山崩、洪水與土石流，各地紛紛傳出災情。廣東梅州平遠縣三防指揮部表示，截至21日15時，受強降雨影響，該縣因災造成38死亡、2人失聯。

據新華社報導，自4月4日進入汛期以來，平遠縣累計降水量1,221.6毫米，較常往年同期偏多一倍，特別是6月16日8時至20時，全縣普降大暴雨、局部特大暴雨，平均雨量199.1毫米，雨量超過300毫米的鎮有4個、超過200毫米的鎮有8個，其中泗水鎮365.7毫米。短時強降雨引發山體滑坡、洪澇、土石流等自然災害，造成泗水、上舉和差乾等8個鄉鎮嚴重受災。

據澎湃新聞，6月18日，梅州暴雨過後的第二天，當地平遠縣、蕉嶺縣等多個縣鎮和村落的道路遭遇滑坡斷裂，成為「孤島」，直升機是救援的主要方式之一。

在平遠泗水鎮文貴村，村民謝禮傳的父親、哥哥和嫂子被山體滑坡掩埋；另一位村民洪仕標表示，他從未看過村裡的梯田被徹底淹沒，許多店舖的商品連同貨架被大水沖走，為了確認家人安危，他耗時四小時走18公里到家人居住的隔壁鎮。

大水也淹沒平遠差干鎮湍溪村的仙草田，該村是仙草重點種植地，全村共約700畝仙草田，約有5個大型仙草加工廠。村民謝貴和邱蓮夫婦在洪水中失去了兩個月後即將收穫的仙草，意味一年中的主要收入也沒了。

據初步統計，平遠縣受災人口55,388人，房屋倒塌2,247間、嚴重受損3,203間，道路塌方4,697處，損壞路基路面356公里，公路中斷82處，橋梁受損111座，通信基站中斷107個，通信線路受毀中斷651公里，供電設施損毀450處，農村供水工程受損168處，輸水管道毀壞303公里，供配水管道毀壞193公里，河堤受損3.2公里，護岸受損31.2公里，電站淹浸86間，農作物受災面積6759公頃，水產養殖受災452公頃。

新華社報導指出，平遠縣委、縣政府已於災情後第一時間啟動災後指揮救援，進行人員救援、轉移安置、設施搶修和清潔等各項緊急處置工作。

差干鎮湍溪村的街道上堆滿淤泥和被洪水衝出的雜物。（圖／取自澎湃新聞）
差干鎮湍溪村的街道上堆滿淤泥和被洪水衝出的雜物。（圖／取自澎湃新聞）

廣東 暴雨 雨量

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