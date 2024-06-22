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中國選填大學志願變生意 諮詢師成網紅受追捧

中央社／ 台北22日電

中國大學考試落幕後，已有業者開始兜售「志願填報諮詢」，價格從人民幣數百元到上萬元不等。更有人化身直播網紅，販售高價的諮詢服務，將自己打造成「引路人」並受到考生與家長追捧。

根據中國教育部的公開資料，今年共有1342萬人報名參加大學考試，較去年增加51萬人。23日起，各省將陸續公布考試成績，接著考生們就要開始填報志願。

英國廣播公司（BBC）中文網21日報導，考生與家長付費填報大學志願在中國已不是新鮮事，每年大學考試結束後，中國各地都有類似的教育輔導機構開始兜售諮詢服務。其中，更有人結合社群，化身直播網紅，將「志願選填規劃師」這門生意搬上了更大的舞台。

報導提到，經營「峰學蔚來」教育集團的張雪峰就是其中一人。近日推出售價近人民幣2萬元（約新台幣8萬8000元）的選填志願服務在3小時內售罄，搶到最貴產品的考生家長激動萬分，認為這代表孩子「半隻腳已踏入了大學」。

張雪峰將自己打造成學生的「引路人」，與家長站在「同一戰線」，不少家長將他的話奉為圭臬、為孩子填報志願的「聖經」。

報導指出，張雪峰只是中國廣大「志願填報諮詢」的其中一人，據艾媒諮詢的數據顯示，2023年中國大學考試志願填報諮詢付費的市場規模達9.5億，是2016年的7.3倍。另有數據顯示，中國現存志願填報諮詢相關公司超過1400家。

報導引述一名陳姓規劃師表示，規劃師沒有官方的培訓，收費標準主要看個人對於學校的了解程度以及口碑，口碑好的老師會被晉升成「特級教師」，收費標準自然也高過其他規劃師，「我們機構收費標準從2980元到1萬2000元不等，主要取決於老師的個人能力。」

對於張雪峰近2萬元的服務，他認為不符合當下的市場水準，「如果是張雪峰親自指導，我認為這個價格還算合理。但有些是他的團隊來服務的，既不是面對面的溝通，也不能保證老師的服務水平，可能達不到預期的效果。」

然而價格不菲的志願填報諮詢服務也並不等於「保證錄取」。有些機構只承諾若考生未被分數區間內的學校和科系錄取，將全額退費；也有的機構表示會盡最大努力幫助考生設計選填志願方案，但如果未被錄取，服務機構不承擔任何責任。

另據羊城晚報報導，現在市場上也一些機構利用考生和家長的焦慮心理，收取高昂的服務費用，且定價不透明，服務內容「看人下菜，存在價格欺詐的嫌疑」。

報導引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉分析，考生與家長應了解相關機構過往的信譽狀況，以及是否具有良好的業績和口碑。同時，不應盲目跟隨機構的建議，諮詢機構提供的資訊和意見只是參考，個人的判斷力和辨識力同樣重要。

填志願 科系

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