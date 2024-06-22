突然喊卡！南韓歌手時隔9年登陸演出被取消

據韓聯社報導，南韓歌手近9年來首次在大陸的專場演出，但在舉辦三周前被取消，目前尚不清楚具體原因。

報導指出，原訂於7月12日在北京舉行專場演出的南韓獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」，其演出突然被取消。樂團也通過社群媒體證實這一消息。具體取消原因尚不得而知。有大陸網友在微博發文推測，該團應該是被舉報了。

據澎湃新聞報導，北京市文化和旅遊局5月15日批准韓國釜山四人組搖滾樂隊Say Sue Me於7月12日在北京舉辦專場演出。當時消息一出，有大陸網友表示期待，也有網友表示反對，「哪有平白無故給你市場的，韓國拿什麼換」、「北京文旅局同意你們來了？」，有網友更是提醒主辦方關注輿情。

韓聯社此前報導，中方批准南韓歌手在北京開專場十分罕見，自韓國男團BIGBANG於2015年在大陸11座城市舉行巡演後，南韓歌手在大陸的專場演出，近9年多來處於停擺狀態。

中韓關係在2016年因韓國部署薩德反導彈系統事件而緊張，大陸大幅度限制韓國藝人舉辦演唱會、限制韓國電視劇播放，禁止兩國在綜藝節目領域合作。中方批准Say Sue Me在大陸的專場演出，原先被視為限韓令鬆綁。