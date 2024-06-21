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廣東平遠暴雨造成38死2人失聯 5.5萬人受災

中央社／ 台北21日電

中國廣東省梅州市平遠縣16日降下暴雨引發山崩、洪水土石流，災情慘重。截至下午3時已造成38人死亡、2人失聯，5萬5388人受災，房屋倒塌2247間，直接經濟損失人民幣58.5億元（下同，約新台幣261億元）。

官方數據顯示，截至2022年，平遠縣常住人口為18.7萬人，這也意味此次暴雨導致這個客家聚落3成居民受災。

據央視新聞，平遠縣三防指揮部通報，自4月4日入汛以來，全縣累計降水量1221.6毫米，較常年同期偏多1倍，特別是6月16日早上8時至晚上8時，全縣普降大暴雨、局部特大暴雨，平均雨量199.1毫米，雨量超過300毫米的鎮有4個、超過200毫米的鎮有8個，其中泗水鎮365.7毫米。

據通報，短時強降雨引發山崩、洪水、土石流等自然災害，造成泗水、上舉、差幹、仁居、東石、八尺、中行、河頭等8個鄉鎮嚴重受災。

初步統計，平遠全縣受災人口5萬5388人，房屋倒塌2247間、嚴重受損3203間，道路塌方4697處，損壞路基路面356公里，公路中斷82處，橋樑受損111座，通信基站中斷107個，通信線路受毀中斷651公里，供電設施損毀450處，農村供水工程受損168處，輸水管道毀壞303公里，供配水管道毀壞193公里，河堤受損3.2公里，護岸受損31.2公里，電站淹浸86間。

此外，平遠的農作物受災面積6759公頃，水產養殖受災452公頃，預估直接經濟損失約58.5億元。

官方說，由於災害嚴重、涉及範圍廣，導致被困人員搜救難度大、花費時間長。截至21日下午3時，災害共造成38人死亡、2人失聯。

據報導，受到16日暴雨以及上游洩洪影響，平遠縣石窟河出現超過百年一遇洪水、松源河出現破歷史記錄洪水，引發土石流等多重自然災害，是災情慘重主因。

土石流 暴雨 洪水

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