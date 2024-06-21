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成都施工中地鐵站突塌陷 驚現12公尺天坑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
成都一處建設中的地鐵車站，21日凌晨3點50分發生路面坍塌。（圖／取自大皖新聞）
成都一處建設中的地鐵車站，21日凌晨3點50分發生路面坍塌。（圖／取自大皖新聞）

成都一處建設中的地鐵車站，21日凌晨3點50分發生路面坍塌，出現12公尺的巨大空洞，所幸暫無人員傷亡傳出。經查為路面下的水管爆管，塌陷路面的回填作業已在進行中。

綜合陸媒報導，事發在成都地鐵13號線錦里西路附近一處建設中的車站，多個影片及照片顯示，路面上出現破洞，露出底下的巨大空洞。破洞周邊設置路障，馬路兩邊還有不少公寓大樓，現場有工程車輛和人員在工作。

一名住在附近大樓的網友表示，自家的大樓保全在凌晨敲門，要住戶趕快撤離，他當時看了一下窗外腿都嚇軟了，收拾東西的時候整個人都在發抖。部分居民已住進飯店。

調查結果稱，是因水管爆裂導致路面塌陷，成都軌道建設於微博發文表示，中鐵二局施工的成都軌道交通13號線小南街站施工基坑外，深度在地下兩公尺的兩根自來水管爆管，導致錦里西路119號附近長約12公尺的路面塌陷。工作人員表示，初步判斷，不會對周圍大樓造成潛在安全危險。

成都軌道建設表示，自來水管已由相關產權單位關停，影響道路已被封閉。該事件未對軌道交通建設及運營造成直接影響。目前，塌陷路面回填正在進行中。

據南方日報報導，成都地鐵13號線一期工程主要穿越青羊區、錦江區、龍泉驛區等多個區域，大部分車站穿越中心城區。而此次塌方路面靠近建設中的小南街站，該站位於青羊區錦里西路與小南街交叉口西側，車站上方為錦里西路主幹道，車流量較大。

南方日報指出，成都地鐵施工方5月曾表示，目前全線21座車站已封頂20座，只剩下小南街站正在進行主體結構施工，預計會在今年8月車站將完成封頂。

路面塌陷 軌道建設

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