廣西桂林洪澇 官方承認預警發布可能有延遲

中國廣西桂林近日發生26年來最大洪水，城市內澇嚴重，事發時不少民眾都措手不及。當地官方承認，全網發布短訊可能有延遲，有些民眾可能滯後才收到短信，而洪水來得太快，令民眾來不及轉移財產。

新京報21日報導，廣西桂林近日發生自1998年以來最大洪水，廣西壯族自治區防汛抗旱指揮部辦公室副主任、應急管理廳副廳長周運逵表示，19日以來，桂林漓江發生逾30年一遇的歷史最大洪水，20日晚上8點，漓江水位已降至警戒水位以下，洪水的威脅和險情已經解除。

目前排查沒有發現有人被困，但部分低窪地帶仍然積水，仍有接近10萬戶停電。

對於為何桂林會發生嚴重的城市內澇，與水庫洩洪是否有關，周運逵表示，16日桂林漓江發生了一次超級洪水，洪水還沒有完全消退，上游多地便發生超過250毫米的特大暴雨。因上游調節洪水的4座水庫發揮不了攔蓄洪水的作用，因此形成洪水迅速倒灌進入城內。

他表示，經向水利部門了解，由於當時上游的水庫水位已經滿了，「上游來多少水只能被動地洩多少水」。部分民眾認為當地當時已經不下雨了，為什麼還在漲水，認為是水庫洩洪造成。

周運逵表示，桂林洪澇災害，讓市民感到有些「措手不及」，原因之一是全網發布短訊可能會有延遲，有些民眾可能滯後才收到短信，而洪水來得太快，令民眾來不及轉移財產。

他承認，在這方面有改進空間，特別是預警發布的時效、方式上，如怎樣把短訊的預警更精準，更及時發放，當局也正在研究。

報導表示，除了廣西外，安徽黃山榆村鄉也受災嚴重，次生災害時有發生。如其中一個村莊300戶人家中，將近一半的住戶房屋都被水沖入，最嚴重積水深度達到六、七十公分。截止20日晚上，有26處地方出現山體滑坡。

長江水利委員會水旱災害防禦局局長徐照明表示，整個長江流域6月份降雨偏多兩成，目前長江中下游的水位接近多年平均，而且長江上中游還有817億的防洪庫容可以攔蓄洪水。

他表示，近期預報強降雨在湖南、江西北部、湖北東北部及安徽省的江淮地區，是風險比較大的地方。