快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

沈葆楨後裔赴榕交流 攜「復刻木楹聯」盼收藏三坊七巷故居

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為期3天的海峽論壇·第十五屆海峽兩岸船政文化研討會，16日在福州開幕。中新社
為期3天的海峽論壇·第十五屆海峽兩岸船政文化研討會，16日在福州開幕。中新社

為期3天的海峽論壇．第十五屆海峽兩岸船政文化研討會，16日在福州開幕。包括海內外的船政專家學者、船政後裔，以「向海圖強．融合發展」為主題，分享研究成果和見解，探討船政向海圖強的發展歷程。

沈葆楨後裔沈呂遂也從台灣來福州參會，並帶來復刻的一副木製楹聯，希望未來能掛在福州三坊七巷宮巷的沈葆楨故居裡面。

中新社報導，海峽兩岸船政文化研討會2010年開始舉辦。船政與台灣有著深厚的歷史淵源。1874年，首任船政大臣沈葆楨率領船政水師官兵保台；此後，興台灣舉措推出，開府、開山、開路、開礦、教育、電信、海防等一系列建設事業奠定了台灣近代化基礎。

今年是沈葆楨巡台150周年。沈葆楨後裔沈呂遂帶來復刻木制楹聯，上書「開萬古得未曾有之奇洪荒留此山川作遺民世界，極一生無可如何之遇缺憾還諸天地是創格完人」。這副楹聯由沈葆楨所書，原本掛在台南的延平郡王祠。

沈呂遂表示，沈葆楨初到台灣時，觀察到台灣民間敬仰鄭成功，所以上書請清廷為鄭成功建專祠，此舉也是為了在外敵當前之際收攏民心。

此行他聽聞一個好消息，位於三坊七巷宮巷的沈葆楨故居即將完成修繕，他希望這副楹聯可以掛在沈家老宅。

台灣開南大學與福建商學院師生16日共同參加的「船政文化研學之旅」研學營在會上進行授旗儀式。

研討會期間，「船政文化研學之旅」研學營的學生，前往船政文化博物館、林覺民．冰心故居、嚴復故居、台灣會館等地參觀，並與在榕高校展開交流互動。

16日開幕式上，全國政協常委、台盟中央副主席兼秘書長江利平，與福州經濟技術開發區管委會主任、馬尾區人民政府區長王剛共同為中國船政文化博物館——台盟愛國主義教育基地揭牌。

北京大學課題組發布「船政文化基因工程」最新研究成果「中華民族偉大復興視角下的船政文化定位、當代價值和國際傳播」藍皮書。

藍皮書從船政文化的發展脈絡、理論分析工具、船政文化的定位、船政文化的當代價值、船政文化的國際傳播五方面全景式介紹船政文化。

沈葆楨後裔沈呂遂。中新社
沈葆楨後裔沈呂遂。中新社

北京大學 博物館 鄭成功

延伸閱讀

海創會福州揭幕 助力科創、新質生產力發展

海創會福州揭幕 助力科創發展

台南八旬失智婦欲返故居迷途路倒 還好藥袋幫她回家

影／嚴家淦故居爭議 文化部：朝古蹟活化等三原則協調

相關新聞

大陸強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯

據央視新聞報導，廣東省梅州市蕉嶺縣、梅縣區近日因大暴雨、局部地區特大暴雨，兩地受災人員近10萬，並至少造成9人死亡6人失...

沈葆楨後裔赴榕交流 攜「復刻木楹聯」盼收藏三坊七巷故居

為期3天的海峽論壇．第十五屆海峽兩岸船政文化研討會，16日在福州開幕。包括海內外的船政專家學者、船政後裔，以「向海圖強．...

復旦畢典「台生打老師」秒落跑 還有研究所能讀？北大回應了

台灣夏姓學生昨天在上海復旦大學畢業典禮揮拳打老師，引發中國大陸輿論譁然。他原本已進入北京大學醫學部碩士研究生擬錄取名單，...

陸南方暴雨成災 海基會：盼災區早日回復正常生活

中國大陸南方近日暴雨不斷，造成廣東、福建、廣西等多個省分傳出災情與傷亡消息。對此，海基會20日向當地民眾表示慰問，期盼受...

大陸人口持續負成長…「山河四省」取代東北 成人口減少最多區域

中國2023年人口減少203萬，持續負成長。根據統計，中國31個省區中，只有11個省區常住人口增加，20個人口減少，其中...

復旦畢業典禮「台生賞老師耳光」 傳已考上北大碩士班

6月19日，復旦大學法學院畢業典禮傳出一名來自台灣的夏姓學生，上台後賞了一名老師耳光就迅速跑走。有大陸網路博主指出，北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。