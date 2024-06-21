沈葆楨後裔赴榕交流 攜「復刻木楹聯」盼收藏三坊七巷故居

為期3天的海峽論壇．第十五屆海峽兩岸船政文化研討會，16日在福州開幕。包括海內外的船政專家學者、船政後裔，以「向海圖強．融合發展」為主題，分享研究成果和見解，探討船政向海圖強的發展歷程。

沈葆楨後裔沈呂遂也從台灣來福州參會，並帶來復刻的一副木製楹聯，希望未來能掛在福州三坊七巷宮巷的沈葆楨故居裡面。

中新社報導，海峽兩岸船政文化研討會2010年開始舉辦。船政與台灣有著深厚的歷史淵源。1874年，首任船政大臣沈葆楨率領船政水師官兵保台；此後，興台灣舉措推出，開府、開山、開路、開礦、教育、電信、海防等一系列建設事業奠定了台灣近代化基礎。

今年是沈葆楨巡台150周年。沈葆楨後裔沈呂遂帶來復刻木制楹聯，上書「開萬古得未曾有之奇洪荒留此山川作遺民世界，極一生無可如何之遇缺憾還諸天地是創格完人」。這副楹聯由沈葆楨所書，原本掛在台南的延平郡王祠。

沈呂遂表示，沈葆楨初到台灣時，觀察到台灣民間敬仰鄭成功，所以上書請清廷為鄭成功建專祠，此舉也是為了在外敵當前之際收攏民心。

此行他聽聞一個好消息，位於三坊七巷宮巷的沈葆楨故居即將完成修繕，他希望這副楹聯可以掛在沈家老宅。

台灣開南大學與福建商學院師生16日共同參加的「船政文化研學之旅」研學營在會上進行授旗儀式。

研討會期間，「船政文化研學之旅」研學營的學生，前往船政文化博物館、林覺民．冰心故居、嚴復故居、台灣會館等地參觀，並與在榕高校展開交流互動。

16日開幕式上，全國政協常委、台盟中央副主席兼秘書長江利平，與福州經濟技術開發區管委會主任、馬尾區人民政府區長王剛共同為中國船政文化博物館——台盟愛國主義教育基地揭牌。

北京大學課題組發布「船政文化基因工程」最新研究成果「中華民族偉大復興視角下的船政文化定位、當代價值和國際傳播」藍皮書。