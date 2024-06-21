聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯
據央視新聞報導，廣東省梅州市蕉嶺縣、梅縣區近日因大暴雨、局部地區特大暴雨，兩地受災人員近10萬，並至少造成9人死亡6人失聯。
另，據中新社報導，梅州市平遠縣泗水鎮災情同樣慘重。當地一度處於交通中斷、通信不暢、斷水斷電的狀態，宛如「孤島」。 平遠縣全縣此次受災人口約3.24萬人，公路中斷71條，道路塌方4,547處。
報導稱，16日8時至17日7時，受降雨雲團影響，廣東省梅州市蕉嶺縣全縣平均雨量188.4毫米，最大雨量出現在廣福鎮為341.4毫米，石窟河、松源河發生有實測資料以來的最大洪水，造成蕉城、新鋪等七個鄉鎮嚴重受災。
截至20日16時，蕉嶺縣受災人員6萬4,947人，因災造成5人死亡、2人失聯，預計直接經濟損失約人民幣36.5億元。
另，入汛以來，梅縣區降雨量也較常年同期偏多76%，特別是16日，受區域性短時強降雨和上游地區特大暴雨和洩洪影響，石窟河出現超百年一遇洪水、松源河出現超歷史記錄以來的最大洪水，引發泥石流等自然災害，造成松源、桃堯等七個鄉鎮嚴重受災。
據初步統計，梅縣區受災人員3萬2,083人，房屋倒塌損毀5,871間，農作物受災面積1,586.32公頃，預計直接經濟損失約人民幣10.63億元。截至20日16時，因災造成4人死亡、4人失聯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言