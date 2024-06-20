陸南方暴雨成災 海基會：盼災區早日回復正常生活

中國大陸南方近日暴雨不斷，造成廣東、福建、廣西等多個省分傳出災情與傷亡消息。對此，海基會20日向當地民眾表示慰問，期盼受災地區早日脫離洪害，並順利重建家園。

海基會20日晚間發布新聞稿指出，有關近日中國大陸南方多地暴雨成災，造成嚴重災損及人員傷亡，「海基會董事長鄭文燦向當地受災民眾表達慰問與關懷之意，並期盼受災地區能早日回復正常生活，順利重建家園。」

海基會續指，廣東地區台商人數眾多，據了解目前尚無傷亡與災損情形傳出，海基會將持續關注相關訊息，當地國人如有需要協助，請洽海基會24小緊急服務專線「02-25339995」。

同日稍早，陸委會表示，大陸南方多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重，災民人數眾多。「陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活」。

陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及國人尚無災情傳出。政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考。

據中國天氣網微信公號消息指出，20日晚上開始，隨北方冷渦引導冷空氣南下與暖濕氣流結合，同時副熱帶高壓西伸北抬，低層急流加強催生出低渦併東移，將在大悟貴州至江漢江淮一帶激發出一條呈東北-西南方走向的猛烈暴雨大暴雨區域。

大陸中央氣象台預計，21至24日，河南南部、湖北、江蘇、安徽、貴州、雲南中東部、湖南北部、江西北部、上海、浙江中北部等地將自北向南先後有大到暴雨，湖北、安徽、江蘇等地局地大暴雨，貴州南部、湖北東部、湖南中北部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、浙江西部等地累計降雨量100至180毫米，局部200至300毫米。