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長江中下游大雨 進入防汛關鍵期

中央社／ 台北20日電

在華南一帶豪雨成災下，中國中央氣象台今天預測，即日起至22日，長江中下游地區的強降雨仍較集中，將進入「防汛關鍵時期」。同時，華北、東北等地今明兩天多雷雨，需警惕強對流天氣。

央視新聞報導，南方主要雨帶東段逐漸北移，昨天起，長江中下游一帶降雨逐步增多。安徽、江蘇、上海、浙江、江西、湖北、湖南，以及廣西、貴州部分地區出現大到暴雨；安徽蕪湖、浙江杭州、江西上饒、湖南長沙等地局部地區更有大暴雨。

根據預測，今天重慶、貴州等地部分地區雨勢較大。而自今天至24日，黃淮南部、江淮、江漢、江南北部、西南地區等地自北向南先後將有中到大雨，部分地區將有暴雨到大暴雨，並伴有短時間強降雨、局部地區雷暴大風等強對流天氣。

此外，今明兩天，華北、東北等地將有較多雷雨，需警惕強對流天氣。

氣象預測指出，近日持續受強降雨影響的廣西北部，今天起降雨會明顯減弱。但明天起，長江中下游地區降雨將會增強，預測21至24日黃淮、江漢、江淮、江南及貴州、雲南等地有大到暴雨，局部地區更有大暴雨；累計降雨量有40至100毫米，部分地區達120至180毫米，局部地區更可達200至300毫米。

氣象部門提醒，近期中國南方地區降雨頻繁、雨量偏多，尤其是貴州、廣西等地加上先前大雨，致災風險極高，需加強防範地質災害、中小河流洪水等衍生災害。此外，長江中下游將進入「防汛關鍵時期」，需加強流域防汛工作。

強降雨 暴雨

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