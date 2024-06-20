快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

復旦畢業典禮「台生賞老師耳光」 傳已考上北大碩士班

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為上海復旦大學的校門口。中央社
圖為上海復旦大學的校門口。中央社

6月19日，復旦大學法學院畢業典禮傳出一名來自台灣的夏姓學生，上台後賞了一名老師耳光就迅速跑走。有大陸網路博主指出，北京大學醫學部基礎醫學院2024年碩士研究生擬錄取名單顯示，夏姓學生已考上北大碩士班，將跨專業就讀「人體生理學」。

大陸網上相關訊息均顯示，這名在畢業典禮上打老師的學生應是來自台灣。該台生事發後在微信朋友圈發了幾則貼文，包括他對復旦大學校園比中指的照片，以及一篇長達4,000字的「自願申請退學」說明書。這篇長文對復旦大學的硬體條件、體制、法治、風氣有諸多批評。

夏姓台生還在文中表示，他並不願意就讀復旦，是其父母出於「控制欲、虛榮心」，罔顧他個人意願，「暴力強迫」他到就讀。

據微信公眾號《星源觀察》指出，夏姓台生為了可以從復旦大學退學，過去就曾在《詩經與傳統文化》期末考試的考卷上寫髒話。他當時寫信給老師表示，上學期已向學校申請退學，但尚未獲批准。

夏姓台生寫道：「我剛才考試時原本打算攜帶手機至座位使用，進而構成使用通訊設備作弊的違紀行為而被開除，但在您和助教再次確認之下無法成功，只好換個方式表達。我的初衷就是違紀抗議並中斷學業，希望老師依校規處理。」

這起學生畢業典禮打老師也引起不少大陸網友關注，不少人質疑，夏姓台生當初究竟是如何被復旦大學錄取的？又為何能順利畢業？

夏姓學生在畢業典禮打人後在朋友圈發文致歉。圖／取自夏姓學生微信朋友圈
夏姓學生在畢業典禮打人後在朋友圈發文致歉。圖／取自夏姓學生微信朋友圈

復旦大學 畢業典禮 醫學院

延伸閱讀

復旦大學畢業典禮學生打老師 傳為台灣學生

台南百年老校也不敵少子化 今歡送最後一名畢業生將停辦

美軍校台生徐皓明募獲4千萬善款 母車禍重傷將返台治療

北大韋神食堂被拍...1頓飯只買1個菜 磨損袖口成焦點

相關新聞

復旦畢業典禮「台生賞老師耳光」 傳已考上北大碩士班

6月19日，復旦大學法學院畢業典禮傳出一名來自台灣的夏姓學生，上台後賞了一名老師耳光就迅速跑走。有大陸網路博主指出，北京...

「10年都沒這樣」河南旱情延續多天 逾40度高溫來得更早更久

河南旱情持續多天，有村民直指「10年都沒有這樣旱過」。河南省氣象局表示，未來一週的降雨分布不均，旱情仍可能持續或發展。專...

「懂什麼叫外交豁免權?」 亞太空合祕書長違停路中囂張罵：滾蛋

「懂什麼叫外交豁免權嗎？」、「滾蛋！」有北京博主發影片稱，16日開車出門遇到一輛掛著使館車牌的福斯轎車停在道路中間導致塞...

亞太空合祕書長叫囂有豁免權 網：違規慣犯 3個問題很嚴重

叫囂「懂什麼叫外交豁免權嗎？」的「亞太空間合作組織」（APSCO）祕書長余琦，在身分曝光後，態度旋及轉變，誠懇的向大眾致...

習「國師」張維為爆雷人語：中國工地伙食 比美中產家庭好

中國國家主席習近平「國師」、復旦大學中國研究院院長張維為又爆爭議。在馬來西亞演講時被當地大學生提問有關張維為有「瑞士永久...

2教授頂刊發論文 校贈100萬元 挨轟「唯論文」痼疾

近日，中國兩大學先後獎勵在「Nature」發表論文的教授百萬元獎金，引發廣泛關注。有人認為，重獎百萬是一種鼓勵創新、尊重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。