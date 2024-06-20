復旦畢業典禮「台生賞老師耳光」 傳已考上北大碩士班

6月19日，復旦大學法學院畢業典禮傳出一名來自台灣的夏姓學生，上台後賞了一名老師耳光就迅速跑走。有大陸網路博主指出，北京大學醫學部基礎醫學院2024年碩士研究生擬錄取名單顯示，夏姓學生已考上北大碩士班，將跨專業就讀「人體生理學」。

大陸網上相關訊息均顯示，這名在畢業典禮上打老師的學生應是來自台灣。該台生事發後在微信朋友圈發了幾則貼文，包括他對復旦大學校園比中指的照片，以及一篇長達4,000字的「自願申請退學」說明書。這篇長文對復旦大學的硬體條件、體制、法治、風氣有諸多批評。

夏姓台生還在文中表示，他並不願意就讀復旦，是其父母出於「控制欲、虛榮心」，罔顧他個人意願，「暴力強迫」他到就讀。

據微信公眾號《星源觀察》指出，夏姓台生為了可以從復旦大學退學，過去就曾在《詩經與傳統文化》期末考試的考卷上寫髒話。他當時寫信給老師表示，上學期已向學校申請退學，但尚未獲批准。

夏姓台生寫道：「我剛才考試時原本打算攜帶手機至座位使用，進而構成使用通訊設備作弊的違紀行為而被開除，但在您和助教再次確認之下無法成功，只好換個方式表達。我的初衷就是違紀抗議並中斷學業，希望老師依校規處理。」

這起學生畢業典禮打老師也引起不少大陸網友關注，不少人質疑，夏姓台生當初究竟是如何被復旦大學錄取的？又為何能順利畢業？