官方稱邁出重要一步 大陸完成首個頁岩油水力壓裂試驗場

中國甘肅的慶城油田今天完成首個水力壓裂試驗場建設，順利完成檢查井現場取心，及整理岩心基礎資料及各項配套測試資料。官方表示，這代表中國在頁岩油開發領域邁出重要一步。

央視新聞報導，位於甘肅慶陽的200萬噸頁岩油開發示範基地「慶城油田」探明地質儲量超10億噸級頁岩油，是中國目前探明儲量規模最大的頁岩油大油田，但由於地區整體呈層薄、非均質性強等特點，儲層密，堪稱「磨刀石中的磨刀石」，開發難度極大。

2021年，中國石油在油田部署了首個水力壓裂試驗場建設項目，團隊集中國內外眾多相關企業、科研院所、高校等17家單位技術力量開展聯合攻關，歷經3年半建設，現場鑽井、壓裂、取心，配套測試10項15次，單井最長取心段361.8公尺。

今天水力壓裂試驗場順利完成2口檢查井現場取心工作，並完成岩心基礎資料及各項配套測試資料的搜集整理，標誌中國首個頁岩油水力壓裂試驗場正式建成。

中國媒體上觀新聞5月間報導，頁岩油是附著在頁岩石或者縫隙中的石油，開採時需要對含油頁岩進行加壓，用水和助劑使含油頁岩中的裂縫擴大，以釋放出石油。由於埋層深，滲透率低，開採難度很大，像從磨刀石裡榨油一樣，而被稱為「石頭縫裡擠出的石油」。

由於全球石油需求的成長和傳統石油資源的減少，頁岩油的市場需求在不斷增加。目前，全球已在21個國家75個盆地發現頁岩油，美國是全球最大的頁岩油生產國，頁岩油產量占全球總產量的35%。中國頁岩油可採儲量則位世界第3。