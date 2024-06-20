中國福建暴雨引發洪災 當地上杭縣8.7萬人受災

中國福建連日暴雨引發當地洪災。據統計，福建上杭縣有8.7萬人受災，當地受災最嚴重的溪口鎮有15個村落斷聯。

據中國媒體央視新聞報導，截至19日上午8時，上杭全縣一共有8萬7848人受災，當地205條道路中斷，目前搶通181條。

上杭縣受災最嚴重區域為溪口鎮，每個村落都有不同程度的洪澇、泥石流災害發生，當地水電、交通等基礎設施也有不同程度損毀。上杭縣溪口鎮8座橋樑被沖毀，15個村落交通、通訊終止，處於斷聯狀態。

當地消防、武警等徒步進村，為受困居民運送物資；並徒步將受災群眾用擔架、人背的方式轉移出村。目前，溪口鎮道路搶通工作還在進行。

暴雨造成部分坍塌的「客家第一祠」、中國福建龍岩市上杭縣稔田鎮李氏大宗祠，已經啟動修復。福建上杭縣文體旅遊局指出，有關人員在19日進場開始著手修復前期工作。

中國福建、廣東、廣西多地遭到持續強降雨影響，出現洪澇、山洪、滑坡等災情，並已致多人失聯遇難。據官方通報，6月中旬以來，強降雨已致廣東、福建等地至少13人死亡、17人失聯。