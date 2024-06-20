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抓銀髮經濟 溫州推兩岸康養合作

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海峽兩岸（溫州）康養康育產教融合交流會在浙江東方職院舉辦。（圖／取自溫州網）
海峽兩岸（溫州）康養康育產教融合交流會在浙江東方職院舉辦。（圖／取自溫州網）

隨人口結構逐漸改變，養老服務和幼兒托育成為風口浪尖，為助推兩岸產業合作，日前，第二屆海峽兩岸康養康育產教融合交流會、海峽兩岸幼兒照護技能友誼賽在浙江東方職業技術學院舉辦，與會台灣業者稱，希望以後能有更多這樣的交流機會，增進兩岸同胞的緊密合作。

據溫州網消息，活動以「康養康育、兩岸融合、照護職技、相競共長」為主題，來自兩岸康養康育領域產業協會、企業、醫院、科研院所、養老托育機構等負責人200餘人與會，研討如何深化兩岸職業教育交流，培育康養康育高品質產教融合計畫及高水準技能人才。

會上，兩岸專家以托幼一體化「PPFP漸進式回饋法」的成功經驗、「三教」改革與「崗課賽證」合育人模式、遵循兒童生長規律喚醒「照顧者」遊戲精神、0-6歲托幼一體化規劃、科技賦能新質銀髮經濟等為主題分享行業的挑戰和新機會。

同時，會上還簽訂了一系列兩岸產教融合項目，內容涵蓋海峽青年創新創業工場、兩岸學前托幼一體化教研基地、康養專業研究生實習基地等領域。

浙江溫州近年推動海峽兩岸（溫州）大健康產業園建設，東方職業技術學院也因此打造「醫康養護教」產教示範基地，創新成立海峽兩岸智慧康養學院、兩岸青年創新創業學院，舉辦兩岸康養學術論壇、沙龍、技能競賽、研學營等。

托育 職業 青年

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