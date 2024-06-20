快訊

影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

厄瓜多驚傳全國大停電！1800萬人陷入一片漆黑 商店沒電、大眾運輸暫停

豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患

聯合報／ 大陸中心／即時報導

據廣西日報報導，6月13日至19日，廣西出現持續性暴雨到特大暴雨。此次特大暴雨過程具有暴雨範圍廣、持續時間長、累計雨量大、極端性強等特點。其中，桂林漓江還出現1998年以來最大洪水

報導稱，12日20時至6月19日15時，全區平均面雨量152毫米（累計雨量超過100毫米面積約17.42萬平方公里，占比73.3%），強降雨中心主要出現在桂林、賀州、柳州三市，平均面雨量分別達323.7、249.8、210.4毫米。

桂林市興安、永福、靈川三縣反覆出現特大暴雨，有七個鄉鎮累計雨量超過700毫米，最大為興安縣溶江鎮945.5毫米。

此次暴雨來襲，24小時降雨量桂林市有38個氣象觀測站打破建站以來歷史紀錄，其中興安縣興安鎮、靈川縣九屋鎮、全州縣鹹水鎮分別為442.5、435.2、319.1毫米，均打破該縣歷史紀錄；興安縣興安鎮最大6小時降雨量304.1毫米、12小時降雨量430.8毫米，同樣打破歷史紀錄。

廣西日報指出，鑑於本輪強降雨過程範圍廣、降雨強度大，落區高度重疊、持續時間長、累積雨量大、江河洪水大、致災風險高，桂林市防汛抗旱指揮部已於19日22時20分將桂林市防汛二級應急響應提升為一級應急響應。

19日9時40分，柳江柳州水文站出現了洪峰水位，達到了86.3米，超過警戒水位（82.5米）3.8米。同時，此次洪峰流量的峰值達到了20700立方米每秒，為2009年以來最大洪水。

19日晚間起，廣西雨勢已明顯減弱。廣西氣象部門指出，20日至22日，桂北有中雨、局地暴雨，桂南午後多陣性降雨。

大陸中央氣象台20日6時發布暴雨藍色預警。預計20日8時至21日8時，重慶大部、貴州北部、湖南西北部、湖北西南部和東部、河南南部、安徽南部、江西北部、浙江北部以及內蒙古河套地區、黑龍江中部等地部分地區有大到暴雨，其中，重慶南部、貴州東北部等地局地有大暴雨（100～120毫米）。

暴雨 洪水 雨量

延伸閱讀

賈新興：去日本九州、四國及長江流域中下流要防暴雨

國家警報又響了！ 3縣市大雷雨轟 1區山區暴雨警戒2小時

罕見48公斤重大蛇驚現廣西農戶 吞食羊隻後逗留整晚

華南暴雨至少13死 福建龍岩「客家第一宗祠」坍塌

相關新聞

豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患

據廣西日報報導，6月13日至19日，廣西出現持續性暴雨到特大暴雨。此次特大暴雨過程具有暴雨範圍廣、持續時間長、累計雨量大...

陸人妻出軌寺廟住持 最後老公因勒索被判刑5年半

中國大陸早前發生一起女直播主出軌佛寺住持事件，四川省雅安市名山區人民法院19做出一審宣判，涉案女主播蔡女被判處緩刑，並處...

布魯塞爾直飛上海 復航

比利時首都布魯塞爾直飛上海航線18日正式復航，每周運營4班的航線將為往返中比的旅客提供更多便利。

走線偷渡暴增 厄瓜多暫停對陸免簽

南美洲國家厄瓜多十八日宣布，七月起暫停對中國大陸公民免簽，原因是非法移民數量令人擔憂地增加。據外媒披露，不少大陸民眾利用...

陸寺廟住持與直播女主播發生關係遭敲詐 案件宣判

四川成都石像寺原住持釋照杰與直播女主播發生關係後被敲詐一審宣判。6月19日，四川省雅安市名山區人民法院一審宣判，涉案女主...

上海地鐵持刀傷人釀3傷 案發後見警率增加…民眾驚：怎麼通過安檢的

上海地鐵9號線合川路站今天上午發生持刀傷人事件，造成3人受傷；在該事件發生後，地鐵站的見警率明顯增加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。