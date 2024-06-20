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陸人妻出軌寺廟住持 最後老公因勒索被判刑5年半

聯合報／ 大陸中心／即時報導
四川成都石象寺原住持釋照杰通姦人妻並被勒索事件曝光後，據悉已被註銷戒牒。而在爆發這起桃色糾紛前，他還曾是四川省宗教協會副會長。（圖／取自微博）
四川成都石象寺原住持釋照杰通姦人妻並被勒索事件曝光後，據悉已被註銷戒牒。而在爆發這起桃色糾紛前，他還曾是四川省宗教協會副會長。（圖／取自微博）

中國大陸早前發生一起女直播主出軌佛寺住持事件，四川省雅安市名山區人民法院19做出一審宣判，涉案女主播蔡女被判處緩刑，並處罰金人民幣5萬元。其丈夫錢男則遭判刑5年6個月，並處罰金10萬元。原因是，錢男在發現妻子與住持通姦後，竟以此向當時為四川成都石象寺住持的釋照杰勒索。

據環球時報與上海澎湃新聞報導，2020年底，釋照杰在蔡女的直播間選購紅木家具，兩人因此結識並保持聯繫。不久後，雙方即發生了性關係。蔡女的丈夫錢男發現後，即以此事勒索釋照杰。

這起事件是因雅安市名山區人民法院於2023年11月開庭審理時，檢方以敲詐勒索罪對女直播主夫婦提起公訴才曝光。四川官方隨後取消釋照杰四川省宗教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長等職務。

今年1月19日，四川省政協常務委員會以涉嫌違紀違法、行為不端等為由，撤銷釋照杰政協委員資格。

報導稱，在庭審中，公訴機關詳細披露了整起案件的經過。錢男在發現妻子與釋照杰的不軌行為後，不僅偷拍兩人發生關係的影片，還以此為要脅，向釋照杰索要巨額財物。

最初，釋照杰為息事寧人，支付了人民幣200萬元（約合新台幣900萬元）。但錢男食髓知味，繼續以網路曝光為威脅，又向釋照杰勒索人民幣320萬元。

釋照杰最後選擇報警，就在女直播主夫婦取得第一批現金人民幣60萬元時遭警方逮捕，夫婦兩人隨後被以敲詐勒索罪刑拘。

人民幣 民法 直播主

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