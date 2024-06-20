走線偷渡暴增 厄瓜多暫停對陸免簽

南美洲國家厄瓜多十八日宣布，七月起暫停對中國大陸公民免簽，原因是非法移民數量令人擔憂地增加。據外媒披露，不少大陸民眾利用這項免簽政策來到厄瓜多後，再穿越中美洲，非法入境美國，即俗稱「走線」偷渡，在去年防疫解封後，「走線」偷渡現象愈來愈猖獗，逼使厄瓜多出手收回免簽。

大陸外交部發言人林劍十八日被問及此事時並未否認，僅強調大陸執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員。

厄瓜多指出，七月起將暫停一項允許中國公民在厄瓜多免簽停留最多九十天的雙邊協議，並稱近幾個月來，來自中國的移民數量激增。這些入境者當中有約百分之五十沒有透過常規路線在法律規定的期限內離開。

據厄瓜多統計，今年一至五月，入境厄瓜多的中國大陸國籍者達一萬七八○八人，但只有九九六六人登記出境。自二○二二年以來，厄瓜多即看到有愈來愈多中國人「只進不出」。

二○二三至二○二四年期間，有六萬六一八九名中國公民入境厄瓜多，只有三萬四二○九人登記出境，意味約有三萬兩千人沒有辦理出境。厄瓜多指出，許多中國旅客在厄瓜多停留超過九十天，當中有些人以此為跳板前往「其他目的地」，但未具體說明是哪些國家。

美國之音報導，美邊境官員去年在南部邊境就逮捕超過三點七萬名中國公民，是前一年的十倍。