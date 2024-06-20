布魯塞爾直飛上海 復航

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

比利時首都布魯塞爾直飛上海航線18日正式復航，每周運營4班的航線將為往返中比的旅客提供更多便利。

中新社報導，當日在布魯塞爾國家機場，運營該航線的海南航空舉行復航儀式。當地時間中午12時，復航首個航班緩緩通過機場送行的水門，騰空直飛上海浦東國際機場。

2017年10月，海南航空曾開通布魯塞爾直飛上海航線。18日復航後，成為布魯塞爾—北京、布魯塞爾—深圳之後第三條比利時直飛中國大陸的航線。

海南航空布魯塞爾辦事處總經理李蒙說，布魯塞爾直飛上海航線現每周4個航班，分別在周一、周二、周四和周六運營，以確保這兩座重量級城市的便捷旅行，滿足當前中歐日益增長的人員往來。

出席復航儀式的中國大陸駐比利時使館公參吳剛表示，布魯塞爾是歐盟主要行政機構所在地及眾多國際組織總部駐地，上海是大陸經濟中心和亞洲最大城市之一，兩地都位於全球最繁忙的國際航線上。直飛航線復航後，在中歐乃至亞歐之間構建了一條新通道。

吳剛介紹，近期，中方宣布對比利時等12個國家公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，中方還推出了優化支付服務、提升支付便利性的系列措施，布魯塞爾直飛上海航線復航可謂恰逢其時，相信將進一步助力中比、中歐間的交流合作。

上海 布魯塞爾 航線

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