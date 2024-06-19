陸寺廟住持與直播女主播發生關係遭敲詐 案件宣判

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
四川成都石像寺原住持釋照杰與直播女主播發生關係後被敲詐520萬元人民幣。釋照杰已被中國佛教協會取消戒牒。（大皖新聞）
四川成都石像寺原住持釋照杰與直播女主播發生關係後被敲詐520萬元人民幣。釋照杰已被中國佛教協會取消戒牒。（大皖新聞）

四川成都石像寺原住持釋照杰與直播女主播發生關係後被敲詐一審宣判。6月19日，四川省雅安市名山區人民法院一審宣判，涉案女主播蔡某被判緩刑，並處罰款5萬元人民幣。其丈夫錢某被判刑5年6個月，並處罰款10萬元人民幣。

澎湃新聞報導，2020年底，石像寺原住持釋照杰在蔡某的直播間選購紅木家具，兩人因此結識並保持聯繫。不久後，雙方發生了關係。然而，這一切都被蔡某的丈夫錢某發現，他利用此事敲詐釋照杰。

在庭審中，公訴機關詳細揭露了案件的經過。錢某在發現妻子與釋照杰的不軌行為後，不僅拍攝了兩人發生關係的影片，還以此為要脅，向釋照杰索要巨額財物。最初，釋照杰為了平息事態，支付了200萬元人民幣（包括價值100萬元的紅木家具）。然而，錢某並未善罷甘休，繼續以網路曝光為威脅，迫使釋照杰同意再支付320萬元，前後兩次共勒索520萬元人民幣（約新台幣2300萬元）。釋照杰選擇報警，就在女主播夫婦拿到第一批現金60萬人民幣準備離開時被警察抓獲，夫婦兩人隨後被以敲詐勒索罪刑拘。

6月19日，澎湃新聞從涉案女主播夫婦親屬處獲悉，一審庭審結束後，獲緩刑的涉案女主播蔡某當庭獲准回家，庭審結束後同家人一起離開了法院。

主播 人民幣 罰款

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