上海地鐵持刀傷人釀3傷 案發後見警率增加…民眾驚：怎麼通過安檢的

中央社／ 上海19日電
上海地鐵9號線合川路站19日上午發生持刀傷人事件，造成3人受傷；在該事件發生後，地鐵站的見警率明顯增加了。中央社
上海地鐵9號線合川路站19日上午發生持刀傷人事件，造成3人受傷；在該事件發生後，地鐵站的見警率明顯增加了。中央社

上海地鐵9號線合川路站今天上午發生持刀傷人事件，造成3人受傷；在該事件發生後，地鐵站的見警率明顯增加。

海地鐵9號線合川路站今天上午8時28分發生持刀傷人事件，造成3人受傷，有傷者腹部中刀倒地，合川路站臨時關閉，配合相關作業，在9時16分恢復營運。犯罪嫌疑人54歲沈姓男子被警察逮捕，案件正在偵辦中。

在持刀傷人事件發生後，地鐵站的見警率明顯增加了。

下午4時許，正值地鐵搭乘人流尖峰時間，地鐵2號線陸家嘴站可以看到警察出現在必要通道上；地鐵10號線紫藤路站接近終點站，也可以見到警察站在地鐵站安檢口。

一名在滬工作多年38歲民眾告訴中央社，對於地鐵站發生持刀傷人事件感到非常地震驚，一方面為上海市治安不錯；另一方面對於犯罪嫌疑人如何通過安檢感到困惑，進入地鐵站需要在安檢口檢查隨身背包，大包過機器、小包打開看。

這名民眾提到，看到新聞的當下動作是立刻轉發訊息給同樣仰賴地鐵通勤的朋友，告知對方務必要注意自身安全；目前進出地鐵站的安檢作業如常，沒有感受到特別加嚴或是必須花較長時間。

據南方都市報19日報導，上海軌交公安處回應，傷人事件是發生在安檢口外，該起持刀傷人事件與上海地鐵安檢管理沒有關聯。

上海 公安 安檢 海地 警察

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