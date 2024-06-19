許淑華赴陸參加南京台協換屆活動 南投縣府：單純出席

南投縣長許淑華明天出發至中國南京市，21日、22日參加南京市台灣同胞投資企業協會第8屆、第9屆理監事會換屆慶典，南投縣府今天晚間表示，許淑華是單純出席典禮。

根據內政部移民署公開資訊，許淑華20日至22日參加南京市台灣同胞投資企業協會第8屆、第9屆理監事會換屆慶典，21日上午參加開幕式、下午換屆慶典晚宴，22日上午參觀銀杏湖、中午出席換屆慶典午宴、下午返台，盼行銷南投縣各項產業發展及促進兩地經貿交流。

根據活動計畫書，許淑華將與南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華、幹事、2名縣長室祕書共5人參加，邀請單位南京市台灣同胞投資企業協會，許淑華等人赴中國經費來源為南投縣工商發展投資策進會業務費。

根據計畫書，南京市台灣同胞投資企業協會1998年成立至今，是溝通台資企業與當地政府及相關部門聯繫橋梁，南投縣在南京市經營的台商也加入協會，為兩地經濟合作與交流提供協助及服務，促進兩地經貿發展。

計畫書內容提及，藉由參加台商協會活動，協助台商與當地政府企業建立溝通平台，全力進行南投縣與南京市各項交流合作，並行銷南投縣經濟、觀光及各項產業，促進兩地合作發展。