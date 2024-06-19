南澇北旱 中國中央撥款40億元救災
近日中國北方乾旱、南方水患，中國財政部會同水利局今天下達中央財政水利救災資金共人民幣9.16億元（約新台幣40億元），其中4.99億支援洪澇救災，4.17億元提供水利抗旱。
央視新聞報導，上述9.16億元的資金中的4.99億元，將供廣東、福建、廣西、貴州、雲南、浙江、江西、湖南、湖北等省開展洪澇救災、安全度汛等相關工作，重點對水利工程水毀災損修覆給予補助。
另外4.17億元，則供河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西、甘肅等省做好水利抗旱救災等相關工作，重點對開展調水運水、增打機井、興建救災所需抗旱水源等抗旱保供水措施給予適當補助，為夏播灌溉用水提供水源保障。
中國南方福建、廣東16日以來豪雨成災，多地山洪爆發及山坡地崩塌。其中廣東梅州洪災嚴重，當地倒塌房屋1436棟、近400公里公路受損，通訊中斷，多個鎮村成為孤島；當局表示災防單位進入「戰時狀態」全力救災。
而中國北方則出現高溫乾旱天氣，影響農作物生長，河南、山東、安徽等地多地出現農作物極度缺水的情況。根據X平台帳號「李老師不是你老師」9日公布的一段影片顯示，山東糸省沂蒙地區由於發生大旱，河水幾乎斷流，河床也發生乾裂的情形，部分老人跪地祈雨，盼能盡早脫離乾旱影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言