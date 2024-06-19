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南澇北旱 中國中央撥款40億元救災

中央社／ 台北19日電

近日中國北方乾旱、南方水患，中國財政部會同水利局今天下達中央財政水利救災資金共人民幣9.16億元（約新台幣40億元），其中4.99億支援洪澇救災，4.17億元提供水利抗旱

央視新聞報導，上述9.16億元的資金中的4.99億元，將供廣東福建、廣西、貴州、雲南、浙江、江西、湖南、湖北等省開展洪澇救災、安全度汛等相關工作，重點對水利工程水毀災損修覆給予補助。

另外4.17億元，則供河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西、甘肅等省做好水利抗旱救災等相關工作，重點對開展調水運水、增打機井、興建救災所需抗旱水源等抗旱保供水措施給予適當補助，為夏播灌溉用水提供水源保障。

中國南方福建、廣東16日以來豪雨成災，多地山洪爆發及山坡地崩塌。其中廣東梅州洪災嚴重，當地倒塌房屋1436棟、近400公里公路受損，通訊中斷，多個鎮村成為孤島；當局表示災防單位進入「戰時狀態」全力救災。

而中國北方則出現高溫乾旱天氣，影響農作物生長，河南、山東、安徽等地多地出現農作物極度缺水的情況。根據X平台帳號「李老師不是你老師」9日公布的一段影片顯示，山東糸省沂蒙地區由於發生大旱，河水幾乎斷流，河床也發生乾裂的情形，部分老人跪地祈雨，盼能盡早脫離乾旱影響。

廣東 抗旱 福建

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