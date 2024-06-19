砍人案後風聲鶴唳...上海地鐵安檢升級 大批警力巡邏

上海地鐵9號線合川路站今（19）日上午約8點半尖峰時刻驚傳持刀砍人案，造成3人受傷。事發後，上海地鐵風聲鶴唳，同日晚間6時許的下班下課尖峰時段，合川路站掛起「安檢通道，逢包必查」的警示牌，兩側進站閘門口都排起10公尺以上的人龍排隊等過安檢進站，並有警察駐守。而在有三條地鐵路線交會的徐家匯站，則有逾10名特警、警察、公安輔警並出動警犬在站內巡邏，增加見警率。

這起持刀砍人事件發生在19日上午8時28分，正逢上班尖峰時段。儘管搭乘地鐵需要通過安檢，但網傳影片顯示，有一名男子腹部中刀在「出站驗票閘門前」倒地不起，因此研判襲擊地點是發生在站內，這也意味著嫌犯挾帶凶器闖過安檢並傷人，引發民眾恐慌。

不過，一名合川路站內的車站引導員告訴本報記者，傷者是在「站外」遇刺後，站務人員趕緊打開閘門將傷者扶至站內，意即該名凶嫌並未通過安檢，澄清在站內行凶的傳聞。至於傷者的傷勢如何，該名人員表示，「就看官網的公告吧，領導（上級長官）不允許我們說這些。」

儘管該名車站引導員聲稱傷人事件發生在「站外」，但合川路站內兩側的進站閘門口明顯加強安檢，現場也有警察的身影。

根據現場觀察，在晚間6時許的下班尖峰時段，合川路站兩側閘門口前的安檢門前，堵了大批將乘車的民眾，現場還懸掛著「安檢通道，逢包必查」的標語。針對安檢升級，合川路車站引導員則稱是因為「上午有民眾出站時沒有守規矩」。

另外，同樣在晚間6時許，在匯集上海地鐵1號線、9號線、11號線的大站「徐家匯站」，則出現大批警力並出動警犬在站內巡邏。記者詢問一名公安輔警「是否因為上午的事件而加強巡邏？」該公安輔警回應稱，「就是正常工作」。

一名年約30歲的女性乘客表示，她上午看到事件消息時「內心相當驚慌」，但她說，「若是在站外遇刺，那說明不是地鐵安檢出了問題，而是一個概率（機率）問題」。她還說，「上海地鐵有安檢還是挺安全的」。

目前上海地鐵常態的安檢規定是，後背包、行李箱等必須通過行李安檢X光機，而隨身小包、手提包等，則可簡單「打開」讓安檢人員檢查包內情況。

這位女性乘客認為這能達到「心理學」的效果，「如果你可以大方的打開包包給看，說明你沒有問題」。但她也坦言，有時候上下班尖峰時刻人比較多，安檢人員對不需過X光機的隨身包包，看得會比較不仔細。

綜合陸媒報導，事件發生後，警方在接獲通報後迅速到場，將3名受傷人員送醫治療。而持刀傷人的54歲沈姓男子目前已被警方抓獲。至於犯案動機為何，是否為隨機傷人案，仍待進一步調查。