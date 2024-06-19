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今年第三位 南投縣長許淑華將赴大陸參加南京台協換屆活動

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
南投縣長許淑華將前往南京參加南京市台協換屆慶典。圖為南京市台協2023年底召開理監事會議。（圖／取自南京市台協微信公眾號）
南投縣長許淑華將前往南京參加南京市台協換屆慶典。圖為南京市台協2023年底召開理監事會議。（圖／取自南京市台協微信公眾號）

今年縣市首長赴陸，除了連江縣長王忠銘以及剛參加海峽論壇返台的雲林縣長張麗善外，最新消息是，第三位登陸的將是南投縣長許淑華，她將於20日啟程前往南京，出席南京市台協換屆活動，並行銷南投縣各項產業發展與促進兩地經濟合作。

許淑華此次行程是應南京市台協邀請，前往參加南京市台協第八屆—第九屆理監事會換屆慶典活動，並全力進行南投與南京各項交流合作、行銷南投的經濟、觀光與各項產業。換屆慶典活動於21日舉行，許淑華一行則將於22日下午返台，相關訊息已於19日依法規於移民署官網揭露。

公開資料顯示，今年以來已有連江縣長王忠銘、雲林縣長張麗善等縣市首長赴陸，許淑華將是第三位。去年全年共有7位縣市首長赴陸，涵蓋台北市、基隆市、苗栗縣、台東縣、南投縣、連江縣、金門縣等縣市。

兩岸地方政府合作運行的交流機制，包含台北與上海的「雙城論壇」、連江與福州的「福馬磋商會」、杭州與南投的「兩湖論壇」、基隆與深圳「兩岸港口城市論壇」、金門與廈門「金廈交流合作座談會」等，雖然兩岸關係近年不佳，且曾經受到新冠疫情影響，但目前絕大多數都持續舉辦。

王忠銘 許淑華

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