快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

梅雨帶北移 上海進入梅雨季預計陰雨一週

中央社／ 上海19日電

中國上海市氣象服務中心宣布，上海在今天「入梅」。由於梅雨帶穩定停留在長江中下游一帶，預計上海陰雨天氣將持續一整週，體感為「濕、熱、悶」，建議民眾留意天氣及時變化。

上海市氣象服務中心、中國天氣網等公開訊息顯示，上海於19日進入梅雨季，隨著梅雨帶北移，上海19日凌晨開始轉雨；截至19日上午6時，青埔等上海西部地區達中等雨勢，也就是24小時內降雨量達10.0至24.9毫米。

據氣象通報，明天起至26日期間，由於副熱帶高壓位置相對穩定，梅雨帶將停留在長江中下游一帶，上海將維持陰雨天氣，氣溫保持在攝氏25至30度間，體感為「濕、熱、悶」。

上海市政府微信公眾號「上海發布」建議民眾及時地關注天氣預報。

上海市預警發布中心18日晚上10時10分發布雷電黃色預警、暴雨藍色預警；截至19日下午5時30分，預警尚未解除。

上海市預警發布中心指出，受到梅雨帶影響，預計將發生雷電活動，可能會造成雷電災害事故；上海大部分地區將出現6小時累積雨量達50毫米以上強降水，提醒民眾做好防範工作，尤其是低窪、易受淹地區。

上海 梅雨

延伸閱讀

陸家嘴論壇 上海市委書記：續增強國際金融中心競爭力

2024陸家嘴論壇 IMF：成立上海區域中心

日本旅遊注意梅雨影響 周五「夏至」全台高溫悶熱

梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意極端高溫

相關新聞

今年第三位 南投縣長許淑華將赴大陸參加南京台協換屆活動

今年縣市首長赴陸，除了連江縣長王忠銘以及剛參加海峽論壇返台的雲林縣長張麗善外，最新消息是，第三位登陸的將是南投縣長許淑華...

大陸也有老人逼讓座 男子崩潰哭吼：都欺負我！　

台灣捷運、公車頻頻發生博愛座讓座爭議，大陸瀋陽地鐵也發生老人要求讓座事件，被要求讓座的男子甚至當場情緒崩潰，狂吼：「我得...

北大韋神食堂被拍...1頓飯只買1個菜 磨損袖口成焦點

17歲的中專生姜萍因為闖入阿里全球數學競賽12強，掀「數學天才」話題。巧的是，曾經拿下該賽事首屆金獎的數學家「北大韋神」...

周末有颱風？GFS預測格美將生成強度達這級別 專家：路徑奇特

踏入颱風季節，周末將生成颱風格美？美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周日（6月22日至23日）南海會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後大轉彎穿過海口市再登陸。

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

發生在去年2月震驚香港社會的名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，其前夫鄺港智在調查期間被揭發早年盜取6名受害者價值超...

華南暴雨至少13死 福建龍岩「客家第一宗祠」坍塌

中國南方廣東、福建、廣西等省分近日連下暴雨，18日晚已知至少造成13人死亡，數十人失聯或受困。中國氣象台指出，包括廣西、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。