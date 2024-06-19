梅雨帶北移 上海進入梅雨季預計陰雨一週

中國上海市氣象服務中心宣布，上海在今天「入梅」。由於梅雨帶穩定停留在長江中下游一帶，預計上海陰雨天氣將持續一整週，體感為「濕、熱、悶」，建議民眾留意天氣及時變化。

上海市氣象服務中心、中國天氣網等公開訊息顯示，上海於19日進入梅雨季，隨著梅雨帶北移，上海19日凌晨開始轉雨；截至19日上午6時，青埔等上海西部地區達中等雨勢，也就是24小時內降雨量達10.0至24.9毫米。

據氣象通報，明天起至26日期間，由於副熱帶高壓位置相對穩定，梅雨帶將停留在長江中下游一帶，上海將維持陰雨天氣，氣溫保持在攝氏25至30度間，體感為「濕、熱、悶」。

上海市政府微信公眾號「上海發布」建議民眾及時地關注天氣預報。

上海市預警發布中心18日晚上10時10分發布雷電黃色預警、暴雨藍色預警；截至19日下午5時30分，預警尚未解除。

上海市預警發布中心指出，受到梅雨帶影響，預計將發生雷電活動，可能會造成雷電災害事故；上海大部分地區將出現6小時累積雨量達50毫米以上強降水，提醒民眾做好防範工作，尤其是低窪、易受淹地區。