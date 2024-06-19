北京國際圖書博覽會揭幕 台灣參展

第30屆北京國際圖書博覽會今天登場，來自台灣的各種參展圖書吸引了本地出版業者和讀者的青睞。

本屆北京圖博會上午在北京國家會議中心揭幕。台灣展區位於主通道，面積約90平方公尺，共10個展位，其中5家台灣出版業者設置個別展位，另有53家以聯合參展形式參與，共展出逾1300多種（本）圖書。

率團參展的中華民國圖書出版事業協會（台灣版協）今年將主題設定為「文化兩岸‧數位融合‧邁向世界」。據透露，中國方面對台灣出版品的審查愈趨嚴格，台灣版協申請展出的700多種圖書最後約500種過關。

在台灣眾多參展圖書中，工作人員表示，中國業者對童書類頗有興趣，這兩年有意向並談成版權的以童書較高。

今天現場有許多本地出版商前來與台灣業者接觸、洽談，還有參觀者知道是台灣展區後特別駐足瀏覽。

一名年輕的候姓讀者告訴中央社，他對台灣的出版品印象很好，除了內容，印刷也很精良。他說買過台灣出版的工具書、翻譯書，沒有一次失望，閱讀繁體字也沒什麼問題，但不習慣直式的印刷方式。

北京圖博會由中國國家新聞出版署、科技部、北京市政府、中國作家協會、中國出版協會主辦，中國圖書進出口總公司承辦。本屆聚焦網路文學和繪本遊戲國際化的發展，展覽面積5.5萬平方公尺，展出中外圖書22萬種，共有71個國家和地區的1600家展商現場參展。

本屆設置個別展位的台灣出版商包括：暢談國際文化事業有限公司、南門書局有限公司、台灣商務印書館股份有限公司、小牛頓科學教育有限公司及學習出版股份有限公司。

台灣參展書種寬廣，涉及人文社科、文學小說、生活休閒、旅遊觀光、語言學習、親子兒童等原創作品，也有科普方面的醫學、心理、工業、生物、經濟、藝術及學術論著等。